La Guardia Civil sospecha que los amigos rusos de Antonio Tejado realizaban "extorsiones en su nombre"

Nuevas imputaciones de la Guardia Civil contra Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, que está en prisión desde el pasado 12 de febrero investigado por varios delitos relacionados con este robo. Los investigadores sospechan que los amigos rusos de Antonio Tejado realizaban "extorsiones en su nombre", según citan los agentes en el atestado enviado al juzgado que investiga el asalto.

La Guardia Civil, que considera a Antonio Tejado "cooperador necesario y autor intelectual" del asalto a la vivienda de su tía el 25 de agosto de 2023, dedica un apartado de su informe a las "amistades y relaciones de Antonio Tejado con personas de origen ruso" y en este sentido destaca la "multitud de fotografías existentes" en los perfiles de Instagram del sobrino de la cantante en las que aparece "con personas con multitud de antecedentes policiales y entre las que se encuentra Arseny Garibyan", el boxeador ruso considerado como líder de la banda que robó en la vivienda de María del Monte y al que Tejado se refiere como "hermano o bro", por su abreviatura del inglés.

Sobre estas relaciones, la Guardia Civil recoge precisamente un pinchazo telefónico correspondiente a una llamada de Antonio Tejado a su madre que tuvo lugar sobre las 14:51 horas del pasado 6 de febrero, tan sólo tres días antes de que se desarrollara la operación policial en la que fue arrestado el sobrino de María del Monte. Sobre esta conversación, los agentes relatan que Antonio le dice a su madre que le contó "al ruso" -al que se refiere como "Armando"- un incidente que los investigadores interpretan como una agresión que habría sufrido Antonio Tejado por parte de un tercero, que le asestó un puñetazo, y que el juicio por este incidente podría estar a la espera de celebrarse.

Antonio le dice a su madre, en esa escucha observada por la Guardia Civil, que se encontró recientemente al ruso y éste le comentó que "ya había hablado con él, el tío llorando diciendo que estaba muy puesto... el del puñetazo" -en alusión al presunto agresor- y le añadió que "ahora yo he hablado con él y te va a pagar". A continuación, Tejado le dice a su madre que le preguntó a Armando "¿Qué le has pedido? Porque yo de 3.000 euros y eso no..." y añade que "parece que Armando, según le comenta a Antonio a su madre, le dijo que ahora le tenía que pagar a Antonio 20.000 euros".

El pinchazo transcrito por la Benemérita señala que Antonio llega a arfirmar a su madre que "si le dan 20.000 euros antes del juicio", él diría "yo no me acuerdo si fue el hijo, yo no me acuerdo. Ahora no me acuerdo de esto...", lo que parece indicar que cambiaría su testimomio en el juicio, según la interpretación que hacen los investigadores.

El contenido de esta escucha supone para los investigadores la "confirmación de que Antonio Tejado posee tal amistad con este tipo de personas que éstas llegan a realizar extorsiones en su nombre, fuese o no incitada ésta por el propio Antonio Tejado".

Dos balizas en el registro de la vivienda de Tejado

La Guardia Civil también aporta otro dato de su investigación relacionado con los objetos intervenidos en el registro que se llevó a cabo en la vivienda de Antonio Tejado en la madrugada del 9 de febrero, cuando se desarrolló la operación Abgena, en la que fueron detenidas ocho personas, seis de las cuales fueron enviadas a prisión provisional.

En ese registro en la vivienda de Antonio Tejado, que reside en una céntrica calle de Sevilla, los agentes intervinieron dos dispositivos GPS, tipo balizas de las utilizadas para colocar en los vehículos. En este sentido, la Guardia Civil sostiene que este tipo de instrumentos son "habitualmente utilizados por los grupos delictivos dedicados a delitos contra el patrimonio para colocar en los vehículos de las posibles víctimas para conocer sus rutinas y ubicaciones exactas".

Los investigadores, añade el informe, no descartan que estas balizas, "de ser Antonio informador de otros hechos delictivos similares al investigado, fueran utilizadas por el propio Antonio, valiéndose de su facilidad para acceder a los vehículos de terceras personas con él vinculadas, para colocarlas en los mismos y facilitar los datos, directa o indirectamente, a los autores de los hechos". La Guardia Civil informa al juez de que en posteriores escritos pedirá "el estudio" de estas balizas.

Su madre le pidió que se alejarara de las malas compañías

La Guardia Civil también incluye en su atestado una conversación de Antonio Tejado con su madre, que tuvo lugar a las 16:34 horas del 1 de diciembre de 2023, en la que la madre le pide que se aleje de determinadas personas que podrían "hacerle daño" y que los investigadores entienden que podría estar refiriéndose a la amistad que tenía con el boxeador ruso Arseny Garibyan.

"Vete ya para tu casa, que tienes tu carita que no es la tuya y no coja el teléfono de los avergonzao esos de los amigos que tienes, que esa gente son un asco, que nada más que sirven para hacer daño" (sic), es la transcripción que realiza la Guardia Civil.

Todas estas conversaciones y el resto de datos recopilados en la investigación llevan a los agentes del Instituto Armado a sostener que hay "indicios suficientes" para afirmar que Antonio Tejado es "la única persona que puede haber aportado toda la información necesaria al grupo delictivo para la ejecución de los hechos".

Un móvil "económico"

Así, señalan los agentes que Antonio Tejado "no sólo podría tener el móvil económico para la realización del hecho, habiéndose evidenciado a lo largo de las investigaciones que éste no posee ingresos lícitos y suele estar solicitando préstamos a familiares de forma continua, a pesar del elevado nivel de vida que parece poseer, sino que había estado, al menos, tres años sin mantener contacto con María del Monte por algún tipo de conflicto familiar o similar, habiéndose retomado esta relación de forma muy intensa el mes de junio del 2023, casualmente, dos meses antes de la realizaicón del robo, enfriándose la relación sustancialmente tras la realización de los hechos".

Dicen los agentes que los contactos de Antonio Tejado con el boxeador ruso en "instantes que deben ser entendidos como claves dentro de los preparativos" del asalto, sumado a la información para conocer que María del Monte estaría ese día dentro de la vivienda, corroboran esos indicios, destacando que sobre la empleada del hogar, que también fue víctima de los hechos, "no existe en la actualidad ningún indicio o dato que la relacione, directa o indirectamente, con alguno de los autores".