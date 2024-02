Griñán rechaza que la Junta deba pronunciarse sobre su indulto porque no es perjudicada

El ex presidente socialista andaluz José Antonio Griñán ha presentado un recurso de súplica contra la providencia de la Audiencia de Sevilla que pedía a la Junta de Andalucía que se pronunciara, como única parte perjudicada en los ERE, sobre el indulto del ex presidente, condenado a seis años de cárcel en la pieza política, puesto que considera que la administración andaluza no es perjudicada en este caso ni está personada en la causa.

En el recurso, el abogado de Griñán pide a la Audiencia que rectifique su decisión de pedir a la Junta un pronunciamiento sobre los indultos porque la Administración andaluza no es perjudicada y subraya que tampoco se le reprocha en la condena al ex presidente que haya incurrido en perjuicio ni se le reclama responsabilidad civil.

También se queja el abogado de Griñán de que es "improcedente" que tanto la Audiencia como la Fiscalía apoyen la decisión de que la Junta de Andalucía se pronuncie como parte perjudicada porque, además, la Junta no es parte en este caso.

Fuentes judiciales han explicado a Efe que la Junta está reclamando las ayudas concedidas en el caso de los ERE en cada uno de los juicios que se están celebrando en las piezas separadas de esta macrocausa.

La Junta, por su parte, ha asegurado este lunes que la Justicia no le ha solicitado que manifieste una opinión o posicionamiento sobre la petición de indulto a Griñán, sino que informe sobre la situación en la que se encuentra la Administración autonómica como perjudicada del caso.

Los servicios jurídicos de la Junta informarán sobre en qué medida la situación de perjudicada en estos procesos se ha podido ver afectada, como podría ser, por ejemplo, si el daño causado a las arcas públicas se ha repuesto, han explicado fuentes del Ejecutivo.

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, también ha insistido en esta idea en un acto en Jabugo (Huelva), en el que ha dicho que está trabajando en ello el gabinete jurídico, ya que la Junta en estos asuntos "siempre actúa bajo su dictamen, siempre seguido y motivado por criterios técnicos y jurídicos".

Según la providencia, la Audiencia Provincial de Sevilla pide a la Junta que, como única parte perjudicada, "emita su parecer sobre la petición de indulto formulada por José Antonio Griñán" y otros siete ex altos cargos condenados en la pieza política de los ERE, la que abordó el sistema que se empleó para conceder las ayudas