De Granada a Cádiz pasando por Sevilla y Málaga: sin consenso por las Zonas de Gran Afluencia Turística

"Estamos invadidos por franquicias". Sucedió el pasado puente del Pilar en Málaga, en calle Larios. Varios aficionados del Granada CF esperaban a la puerta de una conocida pastelería mientras escuchaban una conversación entre malagueños en las horas previas al derbi de Andalucía entre blanquiazules y rojiblancos en La Rosaleda. Miraban con cierta desesperación la aglomeración de gente que aguardaba al espectáculo de luces de una de las vías más famosas de España en Navidad. Y eso que llovía a mares. La capital de la Costa del Sol lleva aplicando durante más de un año la libertad horaria recogida dentro de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) que hasta 2021 se había ceñido solo al centro histórico, Puerto y el distrito de Cruz de Humilladero. Ahora, varias ciudades andaluzas se fijan en lo que puede pasar una vez la Junta de Andalucía ha entrado de oficio para ampliar los fines de semana y días festivos para la apertura de los comercios y que ha puesto en pie de guerra a diversas asociaciones y ayuntamientos, principalmente en Granada, Jerez de la Frontera, Cádiz y Córdoba, que han alegado contra esta decisión. Proteger a los trabajadores, que no percibirán más salario por más días de trabajo, y a los pequeños comerciantes frente a las grandes superficies y marcas, las más beneficiadas por la medida, es la base de las protestas que, a mayor o menor escala, se están sucediendo.

Granada

En el caso de Granada, Ayuntamiento, Diputación, sindicatos, Facua y la Federación de Comercio ha presentado alegaciones ante la decisión de la Junta de no mantener como en los últimos cuatro años la Zona de Gran Afluencia Turística acotada a Alhambra, Generalife y Albaicín, y extenderla a todo el término municipal. Esto incluye el centro de la capital, cerrado a cal y canto durante todo el año salvo en el mes de mayo y la Semana Santa salvo el Domingo de Resurrección. De esta manera, la Junta admitía las peticiones del Gobierno municipal de no abrir festivos los comercios del Centro de la ciudad. Ahora todas las franquicias del casco histórico podrán abrir, lo cual supondría un fuerte golpe a un comercio tradicional que en la capital granadina está cada vez más acosado por el alza de los precios de los alquileres, la luz, y que no se han quitado aún las pérdidas provocadas por la pandemia.

En las últimas semanas se han inaugurado en el centro de Granada una conocida marca de restaurantes de comida rápida y una cadena de perfumerías, mientras que otros negocios con cuatro décadas de vida empezaban a echar el cierre. Sin ZGAT, las marcas se han apoderado del corazón de la capital y ahora será un reclamo para que algunas, incluso, puedan plantearse volver a abrir después de echar el cierre. También se ven beneficiados, de refilón, los centros comerciales de dentro de la capital como Neptuno o Serrallo Plaza, que también estaban siendo víctimas, como el comercio tradicional, del fagocitador efecto de las macrosuperficies del Cinturón como Nevada o Granaita, a los que no incumbe la Zona de Gran Afluencia Turística. Tampoco se ve afectada Sierra Nevada, abierta de forma ininterrumpida durante la temporada de esquí.

Málaga

En Málaga capital, la libre apertura de comercios en domingos y festivos es un hecho desde hace años tras ser declarada Zona de Gran Afluencia Turística. Sin embargo, si paseas un domingo de febrero, mayo u octubre –por poner un ejemplo– lo más normal es que no encuentres prácticamente ningún comercio abierto, incluidas grandes multinacionales. Esto es lo que asegura Fuensanta Villalobos, gerente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, informa Jorge Pedrosa desde la capital malacitana. El motivo es simple, "probamos durante algunos meses, tanto en temporada alta como baja, pero no hay actividad comercial los domingos y los festivos como para que compense abrir". Esto tiene algunas salvedades, señala, "sólo antes de Navidad o las tiendas de zapatos cuando vienen los cruceros les compensa abrir, ni quiera a los de complementos; en verano, con cuarenta grados, la gente va a los bares, pero no a comprar en plena calle".

Por su parte, desde la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), aseguran que la apertura de comercios en domingos "no hay una correlación directa de aumento de facturación, los buenos datos del turismo ya atraen por sí mismos a la gente que quiere venir a comer o a beber algo al Centro, pero no creemos que influya que estén los comercios abiertos". Desde el Ayuntamiento, ahora, trabajan por ampliar la ZGAT a los once distritos de la ciudad, y no dejarla sólo en el Centro Histórico o el centro comercial de Cruz de Humilladero. Esta pretensión se sostiene en estar en igualdad de condiciones que los municipios limítrofes, sobre todo, pensando en las grandes superficies, "no tiene sentido que haya un centro comercial muy enfocado al turismo de compras como es Plazo Mayor y su ‘outlet’ cerrado un domingo, estando a escasos metros de Torremolinos, donde sí puede abrir todo", señala Elisa Pérez de Siles, concejala de Comercio del Ayuntamiento. En este sentido, Pérez de Siles apunta a que los informes que se manejan en el Consistorio ya reflejan "la densidad comercial y turística necesaria para cumplir con la norma".

Frente a esta pretensión el grupo municipal que está haciendo más ruido es Unidas Podemos, "por cómo funciona el sector turístico, ampliar las ZGAT más allá del Centro sólo perjudica a los pequeños comercios de barrio y a la conciliación de los trabajadores, el único interesado es el ‘lobby’ de las grandes superficies comerciales". En el mismo sentido apunta Soledad Ruiz, secretaria general de UGT en la provincia, "no es una medida que favorezca al pequeño comercio, que ya está desapareciendo en los barrios, extender la libertad de apertura sólo traslada al consumidor a los grandes almacenes, las tiendas no pueden permitirse conciliar su vida familiar con la apertura los fines de semana o contratar a alguien para esos días".

Sevilla

En la capital de Andalucía ya regía la ZGAT en prácticamente todo el corazón turístico de la ciudad, en concreto en el distrito de Casco Antiguo y la zona de Triana comprendida por las calles Betis, Pureza, calle San Jacinto en su zona peatonal y la plaza del Altozano. La Junta acaba de ampliarla hasta los barrios de Nervión y Cartuja, por lo que se incluyen centros comerciales como Torre Sevilla o el propio Nervión Plaza o El Corte Inglés, cerca del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Esto ha levantado ya protestas sindicales y de organizaciones de consumidores que ponen el foco en el mismo problema que el resto de provincias. Estas ampliaciones sitúan a Sevilla como el municipio con más meses de apertura de domingos y festivos al año en Andalucía, según denunció el sindicato CCOO hace pocas fechas, durante una protesta frente a Torre Sevilla, y que añadía que conllevará para los trabajadores "una sobrecarga extrema de trabajo, periodos sin descanso, estrés y falta de conciliación familiar", entre otras desventajas.

Córdoba

Entre tanto, en Córdoba el Ayuntamiento desistió el pasado mes de noviembre de la petición a la Junta de Andalucía de declarar al Casco Histórico de la ciudad como Zona de Gran Afluencia Turística para los próximos cuatro años durante la Semana Santa y el Mayo Cordobés, como se venía haciendo desde 2019 y que está vigente hasta este año. La propuesta del Consistorio cordobés ahora es que el comercio de la ciudad al completo -no solo la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco- pueda escoger su horario de apertura y cierre durante los cuatro meses de mayor afluencia turística en la ciudad: abril, mayo, septiembre y octubre.

La Junta no ha dado aún su visto bueno, aunque el delegado de Comercio, Antonio Álvarez, espera que haya consenso. El Consistorio está a la espera de que la administración autonómica ponga en marcha un expediente de oficio para aprobar esta nueva solicitud y lo traslade a las partes interesadas. Mientras eso ocurre, se mantiene vigente la zona que fue delimitada en el año 2019 y que se agota al acabar este 2022.

Almería

La capital y seis municipios cuentan con la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios comerciales. El Consejo Andaluz de Comercio en su última reunión renovó la catalogación del casco histórico de la capital y ha incorporado por primera vez los núcleos urbanos de El Toyo y Retamar. La declaración ZGAT otorga plena libertad para la designación de los días y los horarios de apertura a los establecimientos comerciales minoristas radicados en el conjunto histórico de Almería, El Toyo y Retamar con más de 300 metros cuadrados durante Semana Santa y el período estival. Además de la capital almeriense, también cuentan con la declaración los municipios turísticos de Roquetas de Mar, Carboneras, El Ejido, Garrucha, Mojácar y Vera. En la capital almeriense, lo cierto es que el tema ha pasado desapercibido ya que las zonas de El Toyo y Retamar tienen un fuerte tirón turístico en verano, lo cual justifica su ampliación, informa Iván Gómez.

Cádiz y Jerez de la Frontera

Cádiz capital adelantó el pasado septiembre que no pediría ser de nuevo Zona de Gran Afluencia Turística, lo cual no ha sido obstáculo para que la Junta de Andalucía entre de oficio para implantarla en toda la ciudad. Esto motivó que el Consistorio gaditano moviera ficha ahora para pedir que se acote solo a la zona Centro. Así, la concejala de Comercio y Turismo, Montemayor Mures, calificó esta semana de "lamentable" que la Junta de Andalucía haya acordado de manera "unilateral" la declaración de la Zona de Gran Afluencia Turística en todo el municipio de Cádiz "desoyendo la posición unánime de todos los agentes del sector", lo que ha hecho saber a través de una notificación al Ayuntamiento en la que "ignora completamente y ni siquiera contesta a las alegaciones presentadas en consenso con el sector".

La edil recordó que la posición consensuada entre el Ayuntamiento y los agentes del sector era contraria a la declaración de ZGAT en Cádiz, al considerar que "no está motivada por la demanda de la población, ni de los comerciantes, ni de los trabajadores y trabajadoras, ni de los consumidores y tampoco de los turistas", ya que "el pequeño comercio de la localidad atiende y abastece suficientemente a la ciudad durante todo el año".

También se han encontrado en posturas beligerantes en Jerez de la Frontera, que ha alegado contra la declaración de ZGAT el término municipal de Jerez durante la Semana Santa, el Gran Premio de España de Motociclismo, así como los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre. En su caso, se vuelve a pretender acotar al centro histórico de la ciudad aunque, como en Cádiz, también se desistió en su momento de la declaración como tal del municipio. Este pasado viernes se convocó una manifestación por CCOO.

¿Qué es la ZGAT?

La declaración de Zona de Gran Afluencia Turística es una cuestión de ámbito nacional que alude a la Ley Básica Estatal, Artículo 2 del Decreto 2/2014, de 14 de enero, modificado por el Decreto-Ley 2/2020, de 9 de marzo, que establece que, a efectos de horarios comerciales, los establecimientos comerciales de más de 300 metros cuadrados radicados en una ZGAT tendrán plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público, en los periodos del año aprobados en la declaración de zona de gran afluencia turística.

"La misma Ley recoge en el Artículo 13 de Decreto 2/2014 que, en los municipios con más de 100.000 habitantes que hayan registrado más de 600.000 pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos que haya recibido en el año inmediato anterior más de 400.000 pasajeros, se declarará, al menos, una zona de gran afluencia turística", añadió la delegación de Granada en el escrito de justificación remitido al Ayuntamiento donde explicaba la extensión de la Zona de Gran Afluencia Turística a todo el término municipal.

Es decir, los municipios que cumplen estos requisitos objetivos son considerados como ZGAT, si bien el ayuntamiento puede solicitar la restricción de las zonas y también de los meses en los que se puede aplicar esta libertad horaria comercial. "De no solicitar esta declaración el propio municipio, la Junta de Andalucía ha de actuar de oficio, pues según la ley estatal, se declararía todo el municipio la libertad horaria para los todos comercios durante todo el año", explicaban desde Empleo y Empresa.