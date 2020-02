“La bandera andaluza no es sólo para pelearse con el Gobierno”

Un problema de comunicación, la práctica de pactar con el PSOE y al mismo tiempo con el PP y la gestión del Estatuto de 2007. Son tres de las causas a las que Pilar González (Mérida, 1962) achaca el naufragio del PA. Con el partido disuelto, lidera una pequeña formación andalucista de izquierdas que ha acabado integrada en Adelante Andalucía, coalición que ahora representa en el Senado por designación del Parlamento.

–Milita en un partido andalucista pero la coalición de la que forma parte apoya a un Gobierno que ha prosperado gracias a un pacto con independentistas.

–El pacto con ERC me parece legítimo. Prefiero que las decisiones se tomen en el campo democrático y no en el campo involucionista que emerge de la derecha retardataria. En ese contexto, Cataluña tiene un papel fundamental. Hay un conflicto político y hay que encontrarle una solución. El Pacto de Antequera fue una mesa de partidos andaluces. Sólo se quedó fuera Fuerza Nueva. Pactaron que Andalucía accediera a la autonomía por la vía rápida. Andalucía no es independentista, pero es muy soberana. Que los partidos se reunan y adopten acuerdos es la única manera de resolver conflictos.

–¿Le da envidia la influencia de los partidos independentistas?

–Me da envidia que haya una sociedad movilizada en Cataluña.

–¿En Andalucía no lo está?

–Yo no lo percibo

–Eso no siempre fue así.

–No, pero ya hace 40 años. En esa desactivación tiene responsabilidad el gobierno del PSOE en Andalucía durante 37 años. En Cataluña, la movilización tiene carácter elitista. En Andalucía tenía un componente popular. Carlos Cano sintetizó lo que era la autonomía en una frase: escuela gratis, medicina y hospital. Es la forma de hacer comprensible lo que significaba la autonomía.

–Pero esa movilización no puede mantenerse durante décadas.

–No. Es la coyuntura. Y luego viene la normalidad. El Gobierno de lo cotidiano. En los 80 hubo unidades didácticas sobre el flamenco en la escuela. Eso desapareció durante 20 o 30 años. El PSOE gestionó Andalucía como hubiera gestionado La Rioja, con todo el respeto para La Rioja.

La relación del PA y Adelante con el PSOE

–Formó parte de un Gobierno de coalición entre el PSOE y el PA.

–Fue una cohabitación beneficiosa para los andaluces y para el PA en cuanto a resultados electorales. Fue beneficiosa para las materias en las que el PAgobernaba: turismo y deporte. En el andalucismo, en general, hay un componente de creatividad importante.

–Habla en presente.

–Andalucistas hay, aunque ahora tenemos partidos chiquititos. El turismo era una dirección general en los gobiernos del PSOE, con más pena que gloria. Se aprobaron la ley de turismo y la de deporte sin votos en contra. Se supo sacar partido a esa gestión para beneficio de los andaluces. El PSOE no es el diablo. Tenemos un Gobierno con un presidente socialista. Prefiero se aborden los problemas del país en la izquierda.

–Su partido no forma parte de la confluencia Unidas Podemos.

–En las generales no fuimos con ellos porque no había un sujeto andaluz. Lo intentamos.

–¿Podrán alcanzar esa meta?

–Lo he intentado de todas las maneras. Hay que trabajar en la construcción de ese sujeto que sea de obediencia andaluza y de colaboración con el resto del Estado. Esa herramienta puede ser Adelante.

–¿Hay tensiones con Podemos e IU por su carácter federal?

–Estoy convencida de que avanzamos a un modelo federal o confederal. Para equilibrar de nuevo España, hace falta una presencia andaluza. Es la única manera de tirar hacia la igualdad cuando otros tiran hacia la diferencia. Eso tiene que hacerlo un sujeto andaluz. Tengo compañeros en Unidas Podemos que no terminan de entender eso con la misma nitidez que entienden la existencia de En Comú Podem. Andalucía inauguró el Estado de las autonomías y Cataluña lo clausura. Ahora tenemos que darle una pensada.

–Teresa Rodríguez ha intentado explicar esto mismo, sin éxito.

–Es una lucha interna de partido porque no han entendido lo que es Andalucía. En eso quiero poner todo el empeño desde el Senado. En que el Gobierno tenga una agenda andaluza. Cuando tomé posesión dije “sea por Andalucía libre” y la derecha montó una escandalera. Los senadores de Bildu y de ERC se sorprendieron. Les expliqué que lo que temen es que Andalucía se ponga en pie. A ellos los dan por descontados. Si digo “viva Andalucía libre”, me representa a mí y poco más, pero “sea por Andalucía libre” es un verso del himno de Andalucía, una ley delParlamento de Andalucía. Cité una ley que está en el BOJA y me abuchearon.

–Pero el PP-A tiene asumidos ya los conceptos del andalucismo

–Se pusieron un lacito el otro día y abuchearon al himno en el Senado. ¿La impostura cuál es?

–¿No se cree esos gestos?

–El andalucismo es un componente emocional de la política andaluza. Cualquier gobierno andaluz se lo apropia. El Gobierno de la derecha acaba de empezar, pero si dura tanto como el PSOE lo olvidará. Esa apropiación no puede estar vacía de contenido. Me parece maravilloso que se pongan el lazo, pero se les ven las costuras. La bandera no es sólo para pelearse con el Gobierno de Madrid. Andalucía necesita una financiación justa.

–¿Se siente más cercana al estilo de Teresa Rodríguez o al de Inmaculada Nieto o Antonio Maíllo?

–Teresa tiene un componente de valentía. La diferencia entre ambas es la piel, no mucho más. Inmaculada y Antonio, son personas más reflexivas. En cuando al compromiso y la lucha, hay similitudes.

–Quizás la fórmula más ruidosa que emplea Rodríguez espanta a determinados perfiles.

–Sirve para sacudir. La sociedad andaluza está adormecida. Hacen falta liderazgos como el de Teresa Rodríguez. Estuve en el mitin el día que habló de los niños no acompañados. Sirvió para sacudir conciencias. Es un don que tiene que ver con la intuición política.

–Antonio Maíllo dio un paso atrás y Teresa Rodríguez no sabe si seguirá ¿Se queda huérfana Adelante Andalucía?

–Ninguno de los dos querría que se quedara huérfana. Hay cantera, mucha gente joven y comprometida. Hay consciencia de necesidad de un sujeto andaluz, incluso entre los más federales. Será un sujeto popular que tiene que ver con las cosas de comer. Y no es contra nadie. Es una forma de articular el país desde la periferia hacia el centro. Ahora está despertando la periferia y Andalucía no se puede quedar atrás.

–¿Prefiere celebrar el Día de Andalucía el 28-F o el 4-D?

–Son dos caras de un mismo éxito. El 4-D es la reivindicación del derecho a decidir y el 28-F el ejercicio de ese derecho. Creo que el 4-D tendría que tener más reconocimiento. Susana Díaz decidió celebrar el 4-D porque vio un liderazgo como el de Teresa Rodríguez haciéndole frente.