El Gobierno promete una solución "satisfactoria" a los trabajadores de Navantia

El Gobierno ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores de la planta de Navantia en San Fernando y les ha prometido una resolución "satisfactoria" al conflicto desatado por la posible decisión de Arabia Saudí a cancelar el contrato firmado con la empresa pública para la construcción de cinco corbetas por 1.800 millones de euros en respuesta al parón español en la venta de armas al país.

En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, la portavoz Isabel Celáa ha anunciado que una comisión interministerial está trabajando actualmente en alcanzar una solución al conflicto para mantener las "buenas relaciones" con Arabia Saudí, al mismo tiempo que permita asegurar la carga de trabajo derivada del contrato.

No obstante, la ministra no ha querido detallar si el Ejecutivo dará marcha atrás en la decisión de no vender 400 bombas de precisión al Gobierno de Riad ante la duda de si podrán ser usadas en la guerra de Yemen, motivo que habría desatado la respuesta de la rescisión del contrato para Navantia por parte de Arabia Saudí.

"El Gobierno tiene su propio criterio, pero los 6.000 trabajadores pueden estar seguros que el Gobierno está con ellos", ha asegurado Celáa. "Trabajamos para que la bahía de Cádiz siga con su carga de trabajo y el conflicto se resuelva".

La ministra también ha subrayado que no cree que se trate de una crisis diplomática entre ambos países y ha aludido a un "intercambio de opiniones" derivado de ciertas "discrepancias".