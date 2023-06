El Gobierno, portavoz de un boicot a la fresa de Huelva

"Si hasta el presidente del Gobierno pide que se prohíba la venta de fresas de Huelva, ¿a qué estáis esperando Lidl, Aldi, Edeka, Rewe?" Este es el mensaje que la organización Campact ha lanzado en Alemania contra el sector fresero de Huelva, aprovechando el eco que Pedro Sánchez le ha dado a su boicot. No es la primera vez que productos agrícolas andaluces sufren una campaña de este tipo en uno de sus mercados internacionales, pero sí es inédito que sea el presidente del Gobierno y una vicepresidenta quienes sirvan de altavoz a una campaña que sostienen que no comparten, aunque la creen con base argumental.

Lejos de aclarar a Campact que el sector fresero onubense, que es puntero en tecnología y completamente legal, no tiene relación con las 800 nuevas hectáreas que va a legalizar el Parlamento andaluz, el Gobierno central ha optado por cargas las tintas en su pugna con el Ejecutivo de Juanma Moreno. Pero a la vez que la organización Campact recoge firmas para que la fresa de Huelva no se venda en Alemania, un grupo de parlamentarios del Bundestag -el Parlamento alemán- visita Madrid, Doñana y Almería para conocer el impacto de la sequía en la agricultura andaluza y "la extracción ilegal de agua".

El negacionismo arruina nuestro medioambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales.Salvemos Doñana.https://t.co/IS72M8u3AP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 30, 2023

La campaña contra las fresas en Alemania y la visita de sus parlamentarios obedecen a dos hechos diferentes, pero coincidentes. Campact es una organización similar a Change.org, que promueve campañas mediante firmas para diversas causas, aunque en el caso alemán tiene una orientación izquierdista y, en ocasiones, ligada al SPD, a los socialdemócratas alemanes. La comisión del Bundestag que ha comenzado a visitar este lunes España está dirigida por un diputado de Los Verdes, Herlad Enber, aunque hay dos diputados más del SPD, uno de los liberales, dos de la CDU -el partido conservador-, otro de Alternativa por Alemania -extrema derecha- y uno más de Die Linke, la izquierda escindida de los socialdemócratas, y de Los Verdes.

Alerta entre los consumidores alemanes que amenazan con un boicot a las fresas españolas.Es imprescindible despejar YA cualquier duda: @JuanMa_Moreno debe retirar de inmediato la ley de regadíos que amenaza #Doñana.https://t.co/ggfrBtp53G — Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) May 30, 2023

La coincidencia de la campaña de Campact ha convertido la visita de los alemanes en una suerte de viaje de inspección de un parlamento extranjero a España. No es lo mismo que la visita que europarlamentarios de Bruselas realizaron al parque de Doñana en septiembre de 2018, ya que éstos sí tenían la competencia para tramitar denuncias contra nuestro país en el ámbito comunitario. Los problemas surgidos en Alemania provienen de la ley que el Parlamento andaluz tiene previsto aprobar para ampliar unas 800 hectáreas de regadío cerca del parque.

Teresa Ribera ha declarado este lunes que es "indecente" la acusación que se le ha hecho desde el Gobierno andaluz. Su portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, a su vez consejero de Sostenibilidad, ha tachado a Ribera y Sánchez de ser los "altavoces" del boicot, y es que es cierto que fueron los primeros en publicitar lo que estaba sucediendo en Alemania. También lo es que Teresa Ribera ya advirtió, antes de las elecciones municipales, que Doñana tenía una proyección internacional, y que era previsible que los mercados pusieran el ojo en la fresa.

La vicepresidenta ha indicado, durante unas jornadas sobre fondos europeos, que "no estamos detrás de la visita de los parlamentarios, todo lo contrario". Según ha indicado, hay dos viajes internacionales que hace el Bundestag cada año, aunque estas visitas no tienen eco en Alemania. Es más, la campaña de Campact tampoco está teniendo repercusiones, aunque lleva recogidas 162.000 firmas. En Alemania no hay boicot a la fresa de Huelva, cuya campaña comercial en este país está acabando. Es ahora cuando comienza a venderse este fruto rojo de origen nacional, que tiene una campaña más tardía.

Los parlamentarios alemanes se reúnen este lunes con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y se trasladarán a Sevilla, Doñana y Almería a partir de mañana. El viceconsejero de Sostenibilidad del Gobierno andaluz, Sergio Arjona, los recibirá en representación de la Junta. A Doñana los acompañarán el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo, y el director del parque, Juan Pedro Castellanos.

El problema que se ha generado es que una ley que afecta a unas 800 hectáreas ensombrece a todo un sector fresero en Huelva, que es el primero del país y cuyas ventas en Alemania suponen el 30% del volumen de sus negocio.