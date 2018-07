Un Gobierno del que nadie espera nada, en todo caso, más gasto

- Francisco Ferraro: Los últimos informes nos hablan de una consolidación del crecimiento a nivel mundial y unas perspectivas de estabilidad, no exentas de preocupaciones. Una de ellas son las políticas proteccionistas de Trump que pudieran llevarnos a una guerra arancelaria.

- Carmen Pérez: Uno de los mayores riesgos es el alto endeudamiento, que está en el origen de la crisis anterior. El Banco Central Europeo tiene un pacto con los gobiernos, y mantendrá los niveles bajos, siempre a cambio de que no se excedan en el gasto.

- Fernando Faces: Creo que el ciclo económico está muy maduro, y que podrían quedar otros dos años para la siguiente crisis. La incertidumbre política mundial está acortando las expectativas del ciclo y, posiblemente, en vez de durar otros cuatro años, serán dos. No quiero ser pesimista, pero tampoco puedo ser optimista.

- Rogelio Velasco: Hay algunos analistas que vuelven a ver riesgo en los mercados de derivados, precisamente por su opacidad. Es posible, tal como apuntáis, que la Reserva Federal siga con el aumento de tipos y esto va a perjudicar, de modo especial, a los países emergentes. Y, por otra parte, está el problema del Brexit, que sigue sin acuerdo.

- Joaquín Aurioles: Coincido en las incertidumbres y, en especial, en Europa, que es un hervidero político. Tiene un problema de gobernanza, y se debería de plantear abrir las puertas, pero en sentido contrario, en el de las salidas.

- Fernando Faces: Espero que Trump sea sólo un farolero, porque si no, es que vamos a una guerra de aranceles.

- Francisco Ferraro: España sigue con cierta fortaleza, crecerá al 2,7% según la mayor parte de los estudios. ¿Qué es lo que preocupa? Que los vientos de cola están cesando, hay también algunos riesgos singulares, como el de Cataluña, que sigue ahí. Y un nuevo Gobierno que, simplemente, está ahí para convocar y ganar unas elecciones. En todo caso, supondrá un aumento del gasto público, de hecho hay un riesgo de que España no cumpla con el objetivo de déficit que se marcó Rajoy e, incluso, que se quede por encima del 3%. No hay que esperar mucho más, la fragmentación parlamentaria impide cualquier tipo de reforma.

- Carmen Pérez: Coincido en que la recuperación del país se ha debido a esos factores y que se ha traducido en un aumento de las exportaciones y del consumo. Lo que sí me parece un problema es el tamaño de la deuda pública, no ha parado de crecer y, en todo este tiempo, de crecimiento, no se ha hecho nada para que baje. Y el asunto de las pensiones, que también preocupa, se está resolviendo con medidas que, al final, suponen crecimiento de la deuda.

- Fernando Faces: Las debilidades que nos hicieron padecer la crisis de un modo singular siguen ahí. La deuda pública, por ejemplo, pero es que la situación de la banca sigue siendo preocupante. Está mejor que antes de la crisis, pero sigue siendo preocupante, no está lo suficientemente bien, sigue teniendo activos (inmobiliarios) improductivos. Y, después, hay que tener en cuenta que la mejoría de las exportaciones se ha debido a una devaluación salarial, ésa es la razón del aumento de la competitividad. Por tanto, ahora que se comienza a hablar de mejoras salariales, podemos ver cómo se resienten las exportaciones. De este Gobierno no esperamos nada que signifiquen reformas; en todo caso, una agenda social bonita. Por tanto, serán dos años perdidos, los que faltan para que finalice el ciclo.

- Rogelio Velasco: Cuando la economía crece a un 3%, no hay Gobierno que se atreva a realizar reformas estructurales, que es cuando se deben hacer. Espero que siga el buen momento de las exportaciones, que han sido superiores a las de Francia e Italia en cuanto a su relación de volumen en cuanto a PIB. Sólo Alemania lo supera, y esto es un dato extraordinario. Ahora bien, no hemos conseguido siquiera acabar con el déficit estructural, lo que me lleva a pensar que este país necesita una reforma fiscal estructural. Profunda.

- Grupo Joly: De qué tipo

- Rogelio Velasco: Para evitar el fraude fiscal, básicamente en el sector inmobiliario, en el turístico y en el profesional. Se calcula que el fraude llega a 70.000 millones de euros. Y tenemos menos de la mitad de inspectores que en Francia y en Alemania.

- Rafael Salgueiro: Sinceramente, no creo en esa cifra, 70.000 millones de euros es demasiado, ése es el dato de los técnicos de Hacienda. Pero sí creo que habría que ser valientes y cambiar el sistema de módulos, que están en el origen del mal fiscal. Sobre este Gobierno, coincido con lo dicho, es un Gobierno formado por personas respetables que sólo aumentarán el gasto público. No espero más.

- José Ignacio Rufino: Rajoy pasará a la historia como un socialdemócrata de manual.

- Grupo Joly:¿Es ironía?

- José Ignacio Rufino: No, es así, es una falsedad que las prestaciones sociales hayan casi desaparecido en este país, siguen casi las mismas. Creo, en contra de lo que se ha dicho, que este Gobierno subirá antes que tarde los impuestos, quizás el IVA, y antes porque no lo hará cerca de las elecciones. Y es que o crece el PIB de una manera nutritiva, que no parece, o se reduce el gasto, que tampoco, o aumentan los impuestos. Salvo que tiremos de más déficit y, por tanto, de su hija, la deuda.

- Joaquín Aurioles: La función de este Gobierno debería de ser relajar la situación política para dar certidumbres a la economía. ¿Cuáles son las incertidumbres? Cataluña, y creo que su solución sólo es planteable en el seno de una reforma de la Constitución, con lo que ello incumbe a Andalucía por el cambio del modelo territorial. Creo que es urgente atajar el desempleo, que aún hoy es del mismo nivel que en 2009, es decir no hemos llegado a la cifra de 2007 a pesar del crecimiento, y es urgente disminuir el déficit. Pero lo que me pregunto es para qué hay un Gobierno si no desea reformar o si dice que estas reformas no son posibles en lo que queda de legislatura. Para eso, si no hay tiempo, que convoque elecciones.

- Grupo Joly: Elecciones.

- Joaquín Aurioles: Claro, si no hay tiempo, si no se puede hacer nada, pues que convoque. Sólo es posible actuar si comenzamos a reducir la deuda, y eso nos llevará a actuar en la Seguridad Social y en la reforma de la financiación autonómica.