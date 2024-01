El Gobierno local destaca su compromiso con el futuro IES de Los Bermejales sin concretar plazos

El Gobierno local ha reiterado su compromiso, "no solo del equipo de gbierno, sino del alcalde --el 'popular' José Luis Sanz--" con el nuevo instituto de Educación Secundaria (IES) del barrio de Los Bermejales "para que sea una realidad". En este sentido, "nos hemos reunido en muchísimas ocasiones con la Junta de Andalucía; lo primero que hemos puesto encima de la mesa es eso. Y vamos a continuar trabajando en ello".

Así lo ha expresado la delegada municipal de Educación, Blanca Gastalver en la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno municipal, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Socialista, a través de su concejal Carmen Fuentes, relativa a la construcción del futuro centro."Conocemos la realidad y la necesidad de Los Bermejales. Yo misma he estado en los centros escolares del barrio y he estado con las AMPA, y sé y agradezco que vosotros también hayáis trabajado al respecto para que esto sea una realidad", ha afirmado la delegada de Educación, al tiempo que ha subrayado en su intervención que continuarán trabajando para que esto sea posible y "tenemos que hacerlo todos unidos para que cuanto antes el barrio cuente con este instituto".

Por su parte, el PSOE, que ha recordado que hasta tres colegios tienen como centro de referencia los institutos Punta del Verde y Fernando Herrera, "fuera del barrio, con el esfuerzo logístico para las familias", ha señalado que "difícilmente van a poder asumir el previsible incremento de la demanda, ya que se encuentran prácticamente colmatados en la actualidad".

Fuentes, que también ha realizado un repaso por los trámites iniciados en el anterior mandato en aras de este nuevo IES, ha puesto sobre la mesa las fechas del 26 de enero de 2023, "cuando el Pleno aprobaba por unanimidad una moción del PSOE solicitando a la Junta que aceptase la cesión de una parcela", y la del pasado 5 de mayo, "en la que se solicitan plazos aproximados para el acuerdo". Sin embargo, "nos encontramos el día 1 de septiembre, por información de la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, que la cesión se estaba tramitando en el Ayuntamiento", ha afirmado Fuentes."Desde el Gobierno del alcalde Antonio Muñoz se agilizó al máximo los trámites administrativos para proceder a esta cesión con el objetivo principal de atender la necesidad de un centro educativo cercano". En este sentido, "cumplimos nuestro compromiso y se puso a disposición de la Administración autónoma una parcela educativa", ha abundado la concejal socialista.

Por último, Fuentes ha criticado la "mala planificación y gestión" de la Junta. "Según Del Pozo, este instituto fue incluido en el plan de infraestructuras educativas de 2020. No caben más excusas. Y si el gobierno andaluz no quiere hacer el instituto, que lo diga abiertamente, que no mareen más con la parcela". "Debería decir a sus compañeros de la Junta que llevamos ya dos años con los terrenos cedidos, que a qué esperan", ha concluido.