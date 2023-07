El Gobierno saca en campaña otro plan de empleo para Andalucía de 50 millones y critica la gestión de la Junta

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calcado la estrategia que siguió en la previa de la las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022, cuando anunció un plan de empleo por 50 millones de euros para Andalucía. El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un segundo plan de empleo para la comunidad autónoma andaluza, también de 50 millones de euros, a cargo del Servicios Público de Empleo (SEPE) a dos semanas para que los españoles acudan a las urnas el 23-J.

Además, Díaz ha confesado que este plan, que está recogido en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, llega con "un enorme retraso" por culpa de "la deficiente ejecución" que realiza la Junta con los fondos para la creación de empleo. En este punto, la ministra abundó que desde la Junta "nos han remitido la documentación, a pesar de los requerimientos permanentes, la semana pasada", tras lo que ha advertido de que "estos retrasos no van más que en contra de una comunidad autónoma que es la segunda con más paro de nuestro país".

Desde el Ministerio han señalado que el referido importe de 50 millones de euros "deberá destinarse a la ejecución de medidas que permitan incrementar el empleo durante el periodo de ejecución del plan, que podrá extenderse durante 2024, y que se plasmarán en un convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Andalucía".

Paralelamente, la consejera de Empleo y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha defendido el proceder de su departamento y ha asegurado que "la Junta ejecuta todo el dinero que viene de la fuente de financiación que sea". En este sentido, la Consejería de Empleo ha puntualizado que el Gobierno andaluz ejecutó durante el pasado ejercicio de 2022 hasta el 75,8% de los recursos públicos que llegaron a Andalucía para generar empleo.

A pesar de que Blanco fue muy prudente en el atril del Consejo de Gobierno ante los ataques de la ministra, "estamos en periodo electoral y no puedo contestar", las afirmaciones de la vicepresidenta no han sentado nada bien y en la consejería "no se entienden las críticas de la ministra Díaz".

Los datos de la Junta

Fuentes de la Junta explican que desde que Juanma Moreno es presidente de Andalucía, la ejecución presupuestaria para crear empleo siempre ha estado por encima del 50%. Ese dato contrasta con los balances del último Gobierno autonómico socialista, que apenas llegó a ejecutar ese 50% un solo año:En 2015, un 49,2%. En 2016, un 50,2%. En 2017, un 49,2%. En 2018, un 47%. En 2022, Andalucía ha ejecutado casi 1.125 millones de euros y antes de que Juanma Moreno llegase a la Junta, el máximo que se llegó a ejecutar no llegó ni a los 745 millones de euros.

Sin embargo, desde el Ministerio han destacado que la tasa de paro en Andalucía es del 19%, 6,1puntos por encima de la media de España, la más alta de todas las comunidades autónomas, sólo por detrás de Ceuta y Melilla.

Objetivos del plan

Entre los objetivos del Plan de Empleo de Andalucía, el Ministerio ha detallado los de "fomentar programas que contribuyan a la contratación de las personas desempleadas en Andalucía, y al mantenimiento y sostenibilidad de los puestos de trabajo de nuestro mercado laboral; fomentar la contratación indefinida y la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras en Andalucía", y "desarrollar actuaciones dirigidas a mejorar la competitividad de la persona trabajadora autónoma".

También, "poner en práctica actuaciones singulares dirigidas a personas que se encuentran en desempleo de larga duración y las especialmente vulnerables ante el empleo; llevar a cabo planes de recolocación que incluyan medidas de orientación, formación, identificación de perfiles profesionales, entre otras actuaciones, que promuevan alternativas de empleo a aquellas personas o territorios que se han visto afectados por el 'Brexit' y, en concreto, en el municipio de la Línea de la Concepción" (Cádiz).

Otros objetivos enumerados por el Gobierno en relación a este plan pasan por "fortalecer el compromiso con la formación integral y con la cualificación de las personas jóvenes; apoyar el emprendimiento, en especial el fomento a las empresas de Economía Social; promover la adaptación al mercado de trabajo y la inserción de las personas con dificultades de acceso al mercado laboral, fundamentalmente con discapacidad", y, finalmente, "promover la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, como de los colectivos más vulnerables".