El Gobierno andaluz hace suyo la reivindicación del Papa sobre los represaliados en las cunetas

El Gobierno andaluz cumplirá con las leyes en vigor y con los acuerdos del PP con Vox. Eso es lo que mantiene el consejero portavoz Elías Bendodo sobre la materia de memoria histórica. Es decir, que cumplirá con la ley actual de memoria democrática y a la vez impulsará otra de concordia, que es el acuerdo suscrito con Vox, de lo que se deduce que no se derogará la primera mientras no esté aprobada la segunda. Lo que ha suscrito Bendodo, en nombre del Gobierno, son las palabras de Papa, en el sentido de que ningún país puede tener muertos perdidos en las cunetas.

El papa Francisco concedió una entrevista a La Sexta y que se emitió el domingo pasado, en el que mostraba su asombró por el hecho de que en España aún hubiese fosas comunes de represaliados de la Guerra Civil. Deben estar, defendió el Papa, individualizados e identificados. Este es el sentido de la ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, a la que Vox se opone y busca su derogación.

Bendodo, en este equilibrio pretendido, ha mostrado cierto rechazo a la ley actual porque entiende que es de una parte, de ahí que desee la aprobación del texto de concordia. Lo que no ha sabido responder el consejero de Presidencia es si el Presupuesto de 2019 y de 2020 contarán con un apartado para estas exhumaciones, tal como obliga la ley.

Este es el punto más conflictivo, porque Vox no aprobará el proyecto de Presupuestos si se destina dinero al desarrollo de los objetivos de la memoria. El consejero de Educación, Javier Imbroda, no ha sabido responder si en los colegios andaluces se celebrará el Día de la Memoria, que es el 14 de junio, fecha de la aprobación de la ley. "A mi me gustaría que los escolares andaluces leyeran a Chaves Nogales", es la respuesta que ha dado, en referencia al periodista sevillano exiliado en Inglaterra por su adscripción repúblicana y crítico con los desmanes violentos en los dos bandos del la Guerra Civil.