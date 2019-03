El Gobierno se abre a una reforma del Estatuto no limitada a los aforamientos

El Gobierno andaluz ha abierto la posibilidad de reformar el Estatuto de Andalucía para suprimir los aforamientos... y más allá, pero por ahora no cuenta con el respaldo del PSOE. Sin sus 33 diputados, no obstante, PP, Ciudadanos y Vox no podrían llevar a cabo la reforma por sí solos y el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, volvió a lanzar ayer una oferta a los socialistas con objeto de sumar los dos tercios de los votos de la Cámara necesarios para la modificación estatutaria.

"Si se quiere aprovechar la reforma del Estatuto para introducir otros cambios, por qué el PSOE no propone ninguno –se preguntó Marín retóricamente–. En el Gobierno –prosiguió– estamos abiertos a escuchar cualquier otra cuestión, no hay que tenerle miedo a los cambios", afirmó Marín en un acto en Sevilla recogido por Europa Press.

Marín recordó durante su intervención la última reforma estatutaria de 2007, una modificación que aumentó a 275 artículos el contenido de los 75 primigenios. La reforma que plantea ahora el Gobierno andaluz, sin embargo, supone suprimir únicamente cuatro artículos, los relativos a los aforamientos del presidente de la Junta, los consejeros del Ejecutivo y los diputados autonómicos. Pero la oposición no las tiene todas consigo. Quieren un consenso sin urgencias.

El PSOE prioriza el consenso de la Cámara

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Jiménez, criticó que PP y Cs pretendan reformar el Estatuto con Vox y sin consenso con el resto de partidos. "Sin un amplio consenso en el que estén, a ser posible, todos los partidos políticos y que PP y Cs opten por la ultraderecha frente a los partidos constitucionalistas de la Cámara nos parece que les pone claramente en evidencia", dijo Jiménez en Efe como voz de un PSOE que no se niega a una reforma más amplia.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, apoyó la supresión de los aforamientos pero consideró que la reforma estatuaria en los artículos que afectan a tal materia es "insuficiente", por lo que "habrá que abordar reformas, pero no para poner parches". Aguilera explicó que su partido quiere que se acaben los privilegios de los altos cargos y señaló que hay que "aprovechar la coyuntura" si "se abre el melón".