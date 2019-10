El Gobierno andaluz señala a Veiasa por trabajar en régimen de monopoplio

El Gobierno andaluz no tiene intención de vender la empresa Veiasa, una de las más rentables del sector público de la Junta, pero el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha apuntado a un grave problema de la compañía: tiene el monopolio de las estaciones de ITV en la comunidad, y éste es un hecho que podría ser denunciado por la Comisión Europea.

Veiasa es la empresa que gestiona las ITV y realiza las certificaciones de aparatos de medición, como las de las gasolineras. Cuenta con 1.640 empleados, según su última memoria, y es muy rentable, aunque en el anterior Gobierno algunos señalaban que la parte más importante de los beneficios no redundaba en la Junta, sino que se empleaba en nuevas inversiones.

Veiasa es una de las empresa privatizables de la Junta, lo es por su rentabilidad y porque en otras comunidades los servicios de ITV están liberalizados al no considerarse que su naturaleza deba ser pública. No obstante, Bendodo ha repetido que no hay planes para venderla. Pero dicho esto, el apunte que ha realizado el de Presidencia sobre su monopolio es más grave. Ha señalado que, en cualquier momento, Bruselas podría abrir un expediente porque la Comisión no permite la falta de competencia en el sector.

El Gobierno andaluz va a encargar auditorías de cada uno de los entes del sector instrumental, y será una vez publicadas cuando se adopten decisiones sobre cada una de ellas. La venta de Veiesa podría aportar más de 200 millones de euros a la Junta, pero no hay ninguna previsión seria sobre su precio.