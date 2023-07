El Gobierno y la Junta retoman sus reproches sobre Doñana y política hidráulica

Apenas cinco días después de las elecciones, la Junta de Andalucía y el Gobierno central vuelven a enfrentarse por la ley de regadíos del entorno del Parque Nacional de Doñana y por las inversiones no satisfechas en política hidráulica en la comunidad autónoma. Ha bastado un mensaje en su perfil de Twitter de la ministra de Transición ecológica en funciones, Teresa Ribera, para desatar la respuesta de los consejeros de Medio Ambiente y Presidencia de la Junta

El primero de ellos, Ramón Fernández-Pacheco, ha replicado este viernes a la vicepresidenta tercera del Gobierno que "lleve desde 2018 prometiendo infraestructuras hidráulicas para Andalucía y no las ejecute", así como criticando que en el Gobierno de Pedro Sánchez "confunden ecologismo con electoralismo". En su hilo publicado en su cuenta de Twitter, el también portavoz ha respondido a las críticas de la ministra que recomendaba al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "menos lamento y más acción" en relación al cambio climático y la sequía, y le ha reclamado más inversión en "resiliencia y adaptación".

"Conviene menos lamento y más acción (y no oponerse al pacto verde europeo). Andalucía es un territorio amenazado por el cambio climático. La Junta ha de invertir en resiliencia y adaptación. En agua, suelos, naturaleza, litoral, edificios bien aislados y ciudades verdes. ¿Doñana?", ha escrito Teresa Ribera para responder al mensaje lanzado por Moreno este jueves en el que informaba de su solicitud de reunirse a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para abordar el problema del agua, y en el que calificaba de "vital" destinar fondos europeos a obras hidráulicas.

Fernández-Pacheco ha respondido que "es inaceptable" que ella "lleve desde 2018 prometiendo infraestructuras hidráulicas para Andalucía y no las ejecute", así como que "es inadmisible que este año la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tenga un 11% menos de presupuesto". "Ustedes confunden ecologismo con electoralismo", ha reprochado el portavoz de la Junta al Gobierno antes de añadir que "Doñana se defiende entre otras cosas cumpliendo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE que condena a España por incumplimiento de la Directiva de Aguas, que depende de ustedes pero de la que no hablan nunca".

El responsable de la política medioambiental de la Junta concluye su serie de mensajes en respuesta a la vicepresidenta del Gobierno en funciones escribiendo que "si tanto les preocupara no habrían convertido Doñana en un permanente campo de batalla electoral y se habrían sentado con la Junta a buscar soluciones conjuntas". "Pero eso no les da votos, les es más rentable el insulto, la descalificación y la falta de rigor".

El consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, se sumó a la réplica a Ribera y ha pedido al Gobierno central que deje de "atacar y de maltratar" a Andalucía y se sume a la petición del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a la Unión Europea sobre la necesidad de destinar fondos a la construcción de obras hidráulicas para luchar contra la sequía. Para Sanz, el Gobierno de Pedro Sánchez es "como el perro del hortelano, ni ayuda a Andalucía ni deja que nos ayude Europa".

A su su juicio, no puede ser más "lamentable" que Ribera critique la reclamación que el presidente de la Junta ha hecho por carta a la Comisión Europea para que ayude a Andalucía a hacer frente a la sequía, que es el principal problema que hoy tiene esta tierra. "Una vez más, el maltrato a Andalucía es la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez", ha indicado Sanz, quien ha añadido que el Ejecutivo nacional ha dejado "colgada" a la Junta al no haber desarrollado las obras de hidráulica de su competencia.

Sanz ha querido recordar que la Junta de Andalucía ha tenido que poner en marcha "en solitario" tres decretos de sequía, el último por un montante de 300 millones de euros, y un plan SOS de soluciones y obras frente a la sequía de 4.000 millones. Además ha tenido que desarrollar y ejecutar 76 obras hidráulicas que el Estado tenía "que haber hecho y que no ha hecho y que hemos tenido que asumir los andaluces".

"Los andaluces y la Junta están teniendo que asumir en solitario una lucha contra la sequía frente al abandono y la dejación de responsabilidades que está haciendo el Gobierno de Sánchez". "Es lamentable que ahora que reclamamos ayuda a Europa para que sea sensible, el Gobierno central no solo no ayuda a Andalucía, sino que la maltrata", ha recalcado Sanz, para quien lo lógico sería que el Gobierno de España se sumara a la petición que ha hecho el presidente de la Junta de fondos europeos para luchar contra la sequía.

Impacto de la sequía en Andalucía

Ramón Fernández-Pacheco ha advertido también de que el "cambio climático" tiene su "realidad más patente en la sequía, en la falta de pluviometría, en la falta de agua que está asolando" Andalucía, y al respecto ha querido mandar "un mensaje claro y contundente" en nombre del Ejecutivo andaluz acerca de que, "sea quien sea el Gobierno de España" tras el proceso de investidura de un nuevo presidente tras las elecciones generales del 23 de julio, desde la Junta van a "exigir que se reconozca la singularidad jurídica de Andalucía", como "una comunidad especialmente seca", que tiene en el sector primario a "uno de sus principales motores económicos".

Por eso, según ha abundado, desde la Junta exigen al actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "cumpla con las inversiones hidráulicas que tiene comprometidas con Andalucía desde hace tantos años y que no están funcionando". El consejero portavoz ha insistido que el actual Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno "está siendo hiperactivo en lo que tiene que ver con la puesta en marcha de medidas que vengan a paliar esta situación con un Plan de Soluciones y Obras contra la Sequía capaz de movilizar hasta 4.000 millones de euros a lo largo de los próximos años, pero necesitamos del concurso de todos".

Tras poner de relieve que "la sequía puede suponer hasta siete puntos de pérdida" para el PIB andaluz y "hasta 145.000 puestos de trabajo" en esta comunidad, ha subrayado que "Andalucía se juega muchísimo si no llueve a lo largo de los próximos meses", y, "frente a esta realidad, el Gobierno de España tiene que dar un paso al frente, alinearse con las políticas de Moreno, arrimar el hombro y cumplir con su obligación acometiendo las obras hidráulicas que son de su competencia".