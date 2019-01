La ronda de contactos para la formación del Gobierno andaluz será el 8, 9 y 10 de enero

Marta Bosquet se reunirá con los grupos parlamentarios los próximos días 8, 9 y 10 de enero antes de encargar a Juanma Moreno la formación del Gobierno. La presidenta del Parlamento andaluz ha desgranado, después de la primera reunión de la Mesa de la Cámara, cuáles serán los próximos pasos para el cambio de color en la Junta, si finalmente se produce.

En los tres primeros días hábiles después de las vacaciones de Navidad, Bosquet se verá con los diferentes partidos. Según el estado actual de las negociaciones, la coalición entre PP y Ciudadanos, con 47 escaños, es quien tiene más posibilidades de armar un ejecutivo. Será en una nueva reunión de la Mesa, el 11 de enero, cuando la jefa del Parlamento fije la fecha de la primera votación de investidura, como muy tarde el 16 de enero.

Vox es la clave

Los 12 parlamentarios de Vox tienen la llave, aunque en los últimos dos días hayan subido el tono de sus reivindicaciones. La polémica sobre las "leyes ideológicas" -que es como ellos califican a la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la ley de Igualdad- es el principal obstáculo para lograr el cambio de Gobierno.

La única posibilidad de malograr el futuro del acuerdo entre populares y naranjas es un acuerdo entre PSOE y Adelante Andalucía que, ahora mismo, es una quimera.

Sin embargo, si las negociaciones que se llevan a cabo en Madrid entre PP y Vox no fructifican, esta fórmula ganaría enteros. De hecho, Susana Díaz no ceja en su empeño de presentarse a la investidura, como ha confirmado la socialista Verónica Pérez tras la reunión de la Mesa. "No hay nadie con mas legitimidad para presentarse a la investidura", ha reiterado.

Marta Bosquet se ha estrenado al frente del órgano que controla el legislativo andaluz en una reunión muy técnica. Han quedado constituidos los cinco grupos parlamentarios, con sus correspondientes cargos. Los portavoces serán Mario Jiménez (PSOE), Carmen Crespo (PP), Juan Marín (Cs), Antonio Maíllo (Adelante Andalucía) y Francisco Serrano (Vox).

En la reunión también se ha abordado el reparto de los espacios del Parlamento de Andalucía en función a los resultados que obtuvieron los grupos en las elecciones del 2 de diciembre. A partir de ahora, PSOE, PP y Adelante Andalucía tendrán que abandonar algunas de sus dependencias para dejar hueco a Vox y a los nuevos despachos que tendrá Ciudadanos.