Gavira: "Lo de Macarena Olona no ha sido una 'espantá"

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, aborda la marcha de Macarena Olona, quien fue candidata del partido a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 19 de junio y el 29 de julio anunció que dejaba la política. Gavira califica a Olona como "una servidora pública incombustible, inagotable", según señala en una entrevista concedida a Europa Press, para precisar que "ha tenido que pararse por el tema de salud, de la enfermedad". "Esto no lo digo yo, no lo dice Vox, lo dice la propia Macarena, que tenía que parar por un tema de salud", precisa.

Preguntado si calificaría la marcha de Olona con la expresión taurina de espantá, afirma que "para mí no es una espantá" y añadió que "la salud es lo primero, lo más importante" y sostiene que "en Andalucía somos muy dado a esto: queremos sacar punta a todo". "Yo soy muy respetuoso con la privacidad y con la intimidad de Macarena", puntualiza el portavoz parlamentario de Vox.

Cuestionado si considera que la dirección nacional de Vox habrá aprendido de la experiencia de designar a un candidato que no tiene vínculo, arraigo con la región por la que se presenta, Gavira considera que "lo que ha sucedido con Macarena ha sido un tema de salud, no es un tema de una mala designación, de una mala elección" y precisa que "en este partido todos estamos a disposición del presidente y del destino que él nos marque", para colegir entonces que "no hay una decisión errónea designando a Macarena".

"Cuando fue designada, hizo y tenía un compromiso real con Andalucía de dedicación plena y exclusiva. Ésa era la intención", argumenta Gavira.