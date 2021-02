Garzón coloca a Antonio Maíllo en el quinto puesto de su lista para repetir como líder de IU

Tras anunciar a principios de semana que había recibido el alta del cáncer que le fue diagnosticado en 2016, Antonio Maillo, ayer se conoció que el ex líder andaluz de IU asumirá responsabilidades orgánicas en la ejecutiva de Alberto Garzón en los próximos años. Esto no significa una vuelta a la primera línea política, que abandonó en junio de 2019, pero sí significa que el ex dirigente tendrá un papel más protagonista en la cúpula de IU en el segundo mandato del ahora ministro de Consumo, que revalidará el liderazgo de la federación casi con total seguridad en la asamblea que se celebrará el próximo marzo.

El ex coordinador general de IU Andalucía va en el número cinco de la lista que presenta el líder de la organización bajo el nombre “Avanzando hacia la República. Una IU para un nuevo país”. Se trata de un puesto de salida, por lo que Maíllo afrontará tareas orgánicas que compatibilizará con su trabajo de profesor de Latín y Griego en el Instituto San Blas de Aracena. Allí tiene su plaza como docente desde 1996 y fue director y allí volvió hace casi dos años tras renunciar a su liderazgo y al escaño como diputado autonómico.

Según explicó en su momento, volvía tras finalizar un ciclo electoral –después de las elecciones generales de abril de 2019– y después de superar un cáncer de estómago que lo tuvo fuera de la primera línea durante varios meses entre finales de 2015 y mediados de 2016. Volvió para construir la confluencia Adelante Andalucía de la mano de Teresa Rodríguez, entonces líder en Podemos, acabó dejando la política activa. “Se puede luchar contra el sistema, pero no contra la biología”, dijo entonces.

No obstante, Maíllo mantuvo su puesto en la coordinadora andaluza de IU, que desde entonces lidera Toni Valero. Ese mismo papel es el que tendrá en la dirección de Garzón, dado su papel como “referente” político. Fuentes de su entorno insisten en que no se trata de un primer paso a un retorno más activo a la primera línea. Tras la asamblea federal llegará el turno del cónclave regional, aún sin fecha, en el que está previsto que Valero presente su candidatura. No está tan claro quién podría ser el candidato de IU enAndalucía en los comicios autonómicos de para 2022, un papel que ya desempeñó en 2015.

En la lista de Garzón está también la actual portavoz de Adelante y dirigente de IU Andalucía Inmaculada Nieto (puesto 12), así como la también dirigente de la organización Amanda Meyer, que es la jefa del gabinete de la ministra de Igualdad (8), el actual presidente del PCE, el sevillanoJosé Luis Centella (13) y la ex diputada por Málaga Eva García Sempere (10). También tienen un puesto el secretario general del PCA,Ernesto Alba, y la parlamentaria autonómica Ana Naranjo. En la lista alternativa está el ex secretario de organización de IU y candidato contrario a Maíllo en la última asamblea andaluza, Jose Luis Pérez Tapias.