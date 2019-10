Futuro imperfecto

Estas sesiones de control quincenales al presidente de la Junta son normalmente un teatrito en el que sus señorías sobreactúan. Y en campaña electoral la cosa empeora. Los jefes de los partidos repiten su guion hasta el aburrimiento, pero ayer hubo novedades. Moreno reconoció que Díaz ha cambiado en los debates y está en actitud positiva. Eso a él le perjudica. Le iba mejor el lamento de reina destronada durante meses; así le ganaba con facilidad los intercambios.

Pero esta Susana seria, templada e implacable no la tenía registrada en su navegador. Y ayer volvió a estar por debajo de su rival. Es más, Juanma ha cuajado un personaje conciliador, incluso socarrón, estilo Rajoy, que es capaz de interpretar con adversarios y corifeos. Sin embargo en esta sesión estuvo muy Aznar contra la jefa socialista. Tanto que parecía que estuviese Arriola en la tribuna dictándole los mensajes por el móvil, como hacía antes Máximo Díaz Cano con Susana.

Otro progreso de la sesión es la coincidencia de tres oradores en que se está vaciando la Andalucía rural. Inmaculada Nieto, sosegada portavoz en esta ocasión de Adelante Andalucía, Sergio Romero de Ciudadanos y el propio presidente ofrecieron datos y manejaron teorías sobre la despoblación de amplias zonas rurales. Está muy bien que el Parlamento tome el pulso a la comunidad autónoma y que los oradores salgan de los lugares comunes. La tercera novedad es que la revolución verde de Moreno no le gusta a Vox y el presidente la defiende con frágiles argumentos.

Nieto empezó celebrando la exhumación de Franco que se producía en ese instante y se felicitó en nombre de los memorialistas, comunistas y todas las víctimas del franquismo. Sólo se salió de su habitual tono mesurado al pedir que Queipo de Llano, a quien llamó "el carnicero de Sevilla", salga de la basílica de La Macarena. En su respuesta Moreno, que ya ha dado muestras de que le da repelús el tema, se quitó de encima el fantasma del dictador aludiendo con desdén a que prefería centrarse en el presente y el futuro.

La portavoz de Adelante Andalucía preguntaba sobre el sector agrario andaluz; reclamó una ley general de Agricultura para la región y pidió al gobierno de la Junta que extreme sus controles al aceite de oliva extravirgen porque entiende que el fraude en la calidad abarata los precios. Y planteó un dato, más tarde puntualizado por el presidente: un 68% de los municipios andaluces ha perdido población en la última década.

Moreno sacó la misma tabla de Excel que utilizaba Díaz en estas ocasiones y presumió de las exportaciones agrarias andaluzas de enero a agosto por valor de 7.800 millones, con un aumento de un 5% sobre 2018. Atribuyó el déficit hídrico a carencias en la infraestructura hidrológica. Seguramente para no perjudicar su idílica revolución verde, no quiso hacer alusión al exceso de cultivos intensivos, pero señaló que se harán estudios de viabilidad antes de autorizar nuevos cultivos. También apuntó que se han duplicado las inspecciones.

Alejandro Hernández (Vox) le tiró de la oreja a su socio presupuestario. Dejó claro que a su formación el ecologismo no le place: habló de secta apocalíptica y ecologistas dogmáticos. Advirtió que no es negacionista respecto al cambio climático, pero que eso no debe impedir una carretera que conecte Huelva y Cádiz. Se refirió reiteradamente a Carmen Crespo como consejera de Agricultura, obviando que también es de Medio Ambiente.

Juanma, en modo Rajoy, optó por templar gaitas y agradeció a Vox su apoyo a los presupuestos. Dijo que Doñana es uno de los rincones con mayor diversidad de Europa y antes de decidir cómo conectar Cádiz y Huelva hay que estudiar qué demanda hay, el impacto medioambiental y qué coste tiene. Hernández, ya sin el guante, le contestó con puño de hierro. Expresó su preocupación por el giro verde del presidente y afirmó que han pactado un presupuesto razonable, "no de colores". Para suavizar la golpiza, le dijo a Moreno que era un político avezado, honrado y hábil, pero que decía una cosa y la contraria. Y remató con demagogia marca de la casa: no colaboremos a crear una sociedad que obligue a sacar a sus mascotas tres veces al día y deje a sus mayores durante meses en una residencia.

El portavoz de Ciudadanos Sergio Romero preguntó por la despoblación del interior de Andalucía, pero no pudo evitar echarle la culpa a los 37 años en los que los gobiernos socialistas "vivieron de la pobreza" de sus gentes. Y tras la cachiporra al PSOE se puso macroniano para anunciar que ahora todo irá mejor y que la Andalucía rural está en marcha.

Aquí fue donde Moreno sacó datos censales que se parecían a los de Inmaculada Nieto. Un 54% de los municipios andaluces ha perdido población y una cuarta parte de los andaluces vive en pueblos que pierden habitantes. Y justificó su apoyo al medio rural con el blanqueo de 300.000 viviendas ilegales construidas en terrenos no urbanizados. Incluso anunció una nueva ley del suelo para permitir esas cosas. Un frágil argumento medioambiental para ir dando forma a la revolución verde-claro.

En nombre del PP, José Antonio Nieto, se interesó por la convergencia económica de Andalucía con la mirada hacia atrás, cómo no. Arguyó que el PSOE incumplió el artículo 10.3.9 del Estatuto a pesar de tener 37 años para hacerlo y más de 100.000 millones de fondos europeos. Pero que ahora con los presupuestos del cambio se ha arrancado hacia la convergencia real. Moreno, se lanzó: este año el PIB andaluz crece un 2,3% y la economía regional genera más empleo que la media española. (Elemental. En los periodos de crecimiento Andalucía siempre produce más empleo que la media nacional y en los de depresión, mucho más paro).

La pasión del presidente y su coro por el futuro es imperfecta, porque cuando se les pone delante Susana Díaz se dedican al pasado con entusiasmo. Le preguntó por dos veces su antecesora por la huelga convocada por los seis sindicatos de sanidad contra su política de salud, si había habido instrucciones para cerrar instalaciones hospitalarias y si estaba habiendo recortes. No contestó a ninguna pregunta. Pero puso el retrovisor que no le gusta para Franco.

Y llegó el cuerpo a cuerpo. Los mayores recortes de la historia de Andalucía en sanidad los hizo su gobierno en 2012, dijo él. Entonces yo no era presidenta, contestó ella. Pero estaba allí como consejera de Presidencia, replicó él. Juanma: Usted falseó estadísticas de listas de espera y ahora de vacunas de la gripe. Susana: Esos datos son falsos, usted se dedica a difamar e insultar. Él: Fue usted o la señora Montero quien mandó falsear los datos...

Por si no lo saben, hay elecciones en dos semanas.