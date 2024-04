Fuengirola organiza un dispositivo especial de Limpieza con motivo de la Feria Internacional de los Países

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha organizado un dispositivo especial de Limpieza con motivo de la XXVIII Feria Internacional de los Países, que se celebrará en el Recinto Ferial desde estes miércoles hasta el domingo.

Así lo han dado a conocer este martes la concejala de Limpieza, Carmen Díaz, y el edil responsable de Turismo y Seguridad Ciudadana, José Luis Ponce, quienes han señalado que un total de 76 operarios se encargarán a diario de que el Recinto Ferial y las zonas aledañas estén lo más limpias posible y en perfectas condiciones durante estos días, en los que miles de personas se acercarán a la ciudad para conocer lo mejor de la gastronomía, folclore y cultura de los 33 países y regiones participantes.

Díaz ha incidido en que "comienza la Feria Internacional de los Países y hay una parte que es muy importante, que es la menos vistosa, pero sin la cual no podría funcionar un evento de esta envergadura. Hablamos de la limpieza y de la recogida de residuos".

Además, ha destacado que, en esta ocasión, desde el Ayuntamiento "se va a potenciar más aún la recogida selectiva, pues además de los depósitos para vidrio que hemos distribuido en ediciones anteriores por el Recinto Ferial, en esta ocasión hemos instalado también contenedores individuales tanto de vidrio como de envases en el interior de todas las casetas y en la parte de fuera, además de los habituales contenedores de color gris, hemos instalado también contenedores amarillos para que los concesionarios de las casetas puedan verter los restos de plásticos y envases que generen".

En este sentido, la edil de Limpieza ha señalado que "además también hemos instalado una máquina compactadora que se ha situado en la zona que hay entre el Palacio de la Paz y el Pabellón Juanito, para que los operarios puedan descargar allí los plásticos y envases y se puedan compactar".

Por otro lado, Díaz ha destacado que "más de 76 personas velarán para que se pueda dejar en perfectas condiciones el Recinto Ferial una vez que termine la jornada festiva, que será alrededor de las cuatro de la mañana. Para ello hemos contratado a 34 personas adicionales al servicio habitual de limpieza y serán más de 76 personas las que actúen, no sólo en el recinto Ferial sino también en sus inmediaciones".

Por su parte, el concejal de Turismo y Seguridad Ciudadana, José Luis Ponce, ha explicado que "la limpieza es uno de los apartados más importantes para que la Feria Internacional de Los Países sea un éxito"."El dispositivo que se diseña para ello es el resultado de la experiencia de años anteriores. Es un trabajo que no se ve, pero es importante poner el foco en ello, porque la labor de los operarios de limpieza no serviría para nada si el visitante que acude a la Feria no hace uso de su responsabilidad individual para utilizar los medios que ponemos a su disposición. De nada vale que tengamos un gran dispositivo de limpieza y papeleras y contenedores instalados, si después tiro los desperdicios al suelo o no deposito los residuos en el contenedor correcto", ha añadido.

BOLSAS DE APARCAMIENTO EXTRAORDINARIAS

Por otro lado, Ponce ha informado también de la movilidad durante la Feria Internacional de los Países, señalando en este sentido que "hemos buscado bolsas de aparcamiento extraordinarias que van a contribuir, en la medida de lo posible, a mitigar el estrés que la ciudad sufre en materia de movilidad debido a la feria.

Estas nuevas zonas de aparcamiento se suman a la avenida de Andalucía, que durante estos días pasa a tener un solo carril de circulación y se ha habilitado, como en ediciones anteriores, el aparcamiento en batería en toda esta avenida, que es muy amplia".

Además, en la misma zona, "se han habilitado también dos solares para aparcamientos. Uno en la calle Matagorda y otro en la zona de La Loma, muy cercano a la entrada al parque de La Loma, con capacidad para más de 200 plazas. También se ha habilitado un solar grande entre la avenida Clemente Díaz y la calle Tejar".

Por último, ha destacado que "sin la colaboración de todos, tanto de la administración como de entes privados, como los concesionarios de las casetas o los propietarios de los solares que se han cedido para acoger aparcamientos, y sobre todo sin la colaboración de los ciudadanos, no sería posible mantener ni la seguridad, ni la limpieza, ni la movilidad durante la Feria Internacional de los Países".