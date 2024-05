Flores dice que no constan "carreras ilegales" en el Canal de los Presos y esgrime patrullajes en Torreblanca

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, el popular Ignacio Flores, ha asegurado al PSOE que no existe constancia de "carreras ilegales" en el Canal de los Presos a su paso por el barrio de Torreblanca, tal y como ha afirmado el PSOE.

Es más "no tiene ninguna lógica ya que se trata de una vía estrecha y de único sentido y en ese tipo de vías no suelen producirse carreras", ha dicho Flores. El delegado de Seguridad, que es además el delegado del distrito, se ha mostrado muy sorprendido con el comunicado de la oposición "informando de las supuestas quejas de los vecinos, de las cuáles no tiene constancia el distrito".

Flores ha defendido además que el Gobierno local está"desbloqueando problemas enquistados desde hace más de ocho años" en Torreblanca. "Llama la atención que Antonio Muñoz en los ocho años que ha estado gobernando no se haya paseado por este barrio y ahora lo haga y exija lo que ellos no fueron capaces de hacer durante sus ocho años de mandato", ha dicho."Somos conscientes de que aún queda mucho por hacer pero hay que ser muy osado haciendo este tipo de denuncias después de ocho años de abandono absoluto", ha insistido.

En cuanto a la mayor presencia policial, Flores sí ha querido aclarar que además de los patrullajes habituales en la zona, la función de la Policía Local en el barrio se ha ampliado con los Agentes Tutores que hacen una labor preventiva. "Desde hace más de seis meses visitan también los colegios de la zona, un trabajo que supone una inversión a futuro con la que se pretende que los niños vean a los agentes como una figura de referencia en lugar de alguien a quien deben temer", ha explicado Flores.

Tampoco existe en el distrito, ni en el área de Movilidad ninguna petición de instalación de elementos reductores de velocidad en el entorno del Canal de los Presos de Torreblanca y del IES Torreblanca, según ha asegurado. "De ser así, por supuesto que se estudiarían y se buscaría el consenso vecinal", ha argumentado.

Igualmente, ha defendido que "los Consejos de Participación Ciudadana ya están constituidos, se celebró la primera reunión en enero en FIBES y fueron citadas todas las asociaciones que forman parte de los mismos y el proceso de constitución de las Juntas Municipales de Distrito ya ha comenzado y está siguiendo los trámites legales oportunos, con lo que la previsión es que durante el mes de junio estén ya constituidas".