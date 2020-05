Floreando, el Ikea de las flores de los agricultores andaluces ante la crisis del coronavirus

¿Te habías planteado alguna vez que en lugar de enviar un ramo de flores podrías regalar algo más especial todavía? Algunos agricultores de Andalucía occidental, inmersos en la dramática crisis provocada por el Covid-19 que les llevó a tirar o regalar cientos de miles de flores, han apostado por una nueva idea de negocio: ¿por qué no ofrecer una experiencia creativa diferente? Es lo que propone Floreando, la plataforma que envía las flores directamente del invernadero a casa para que tú crees tu propio ramo.

Desde Floreando.net definen su plataforma como "una forma creativa, original y adaptada a los nuevos tiempos: un Do it Yourself, el Ikea de las flores", puntualizan. Con sus cajas de flores, que van directamente del campo a casa, ofrecen al usuario la experiencia de diseñar emociones a través de las flores. Floreando envía en unas 48 horas sus kits a toda la Península Ibérica y ya les están llegando encargos desde todos los puntos.

Con una de sus cajas, cuyo precio va de los 20 a los 30 euros, se puede llenar una casa de flores y alegría. Pueden salir varios ramos o centros de flores de diferentes tamaños. Margaritas, ruscus, siempre vivas, solidagos... A la persona le llega el producto recién cortado del campo y cada caja lleva, además de las flores, su manual de instrucciones, papel craft y conservante. "Enseñamos cómo deben tratar las flores para que vivan esa experiencia creativa", explican.

Además de los packs flores de la primavera y variedades especiales, una de las cajas más interesantes es la que han creado pensando en los pequeños de la casa. incluyen una cestita de mimbre, esponja floral, margaritas y solidago (para que puedan cortarlas fácilmente con las manos) y una manual de instrucciones adaptado al lenguaje infantil para que los niños experimenten con sus propias creaciones.

Historia de Floreando

"Somos los únicos del sector primario que no han recibido ningún tipo de ayuda y no han contado con nosotros para nada. Nos hemos dado cuenta de que el que no se haya digitalizado durante el confinamiento está muerto", afirman desde Floreando.

Con la imposición del estado de alarma, algunos agricultores gaditanos y sevillanos se han encontrado con que el 50% de su producción anual se quedaba sin salida comercial, lo que les ha provocado una verdadera ruina. La única solución era tener una alternativa con la que vender esas flores. Ellos no pueden vender ramos ni hacer arreglos florales, pero pueden ofrecer una experiencia diferente.

Las 'influencers' se vuelcan con Floreando

Así, durante las primeras semanas del Estado de Alarma, se gestó Floreando.net. Con la ayuda altruista de un informático, Daniel Escribano, crearon su página web para poder vender las cajas y comenzaron a dar a conocer el proyecto entre amigos y conocidos. Después llegó el turno de las redes sociales, con Instagram como gran aliada.

Desde Floreando aseguran que seguirán presentando novedades para adaptarse al cliente y sus necesidades. "Es reinventarse para sobrevivir porque no sabemos qué va a pasar y hemos encontrado una alternativa para poder sacar la flor en estos tiempos de incertidumbre", apuntan.

Muchas influencers y famosas ya han ayudado de forma desinteresada a Floreando, mostrando a sus cientos de miles de seguidores cómo crean sus propios ramos y centros de mesa. El artista Chema Rodríguez, la diseñadora Vicky Martín Berrocal, la presentadora Tania Llasera e influencers de moda como Invitada Ideal, Helena Cueva, Pipa Porras, Yose Delgado o Araceli Vera.