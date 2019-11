La Fiscalía alega que se ha "incrementado el riesgo de fuga" de los ex altos cargos

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves a la Audiencia de Sevilla que acuerde el ingreso en prisión de cuatro ex alto cargos condenados en la sentencia de los ERE, al estimar que desde que se dictó esta resolución se ha "incrementado el riesgo de fuga" y además ha recordado otra condena que tienen los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez por el caso Umax, así como las distintas piezas separadas de los ERE en las que figuran como investigados.

Las defensas de los cuatro ex altos cargos se han opuesto a la petición de la Fiscalía, alegando fundamentalmente que no existe ese riesgo de fuga, porque durante todos estos años de instrucción han colaborado con Justicia, con las comparecencias fijadas, y además cuentan con arraigo familiar y carecen de solvencia económica como para darse a la fuga.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero Antonio Fernández ha pedido al tribunal un plazo de tres días extraordinario que contempla la ley para aportar nuevas pruebas que "completen" las alegaciones de la Fiscalía sobre las causas que tiene abiertas, ya que a su juicio, los argumentos del Ministerio Público "no responden a la realidad" al haber sostenido la Fiscalía que Fernández sigue investigado en las piezas de Acyco y Surcolor, cuando hay resoluciones de exclusión dictadas por la Sección Séptima de la Audiencia, en aplicación del principio 'non bis in ídem'. El tribunal ha hecho un receso para decidir si accede a suspender la comparecencia y dar ese plazo de tres días.

Tanto Antonio Fernández como Francisco Javier Guerrero han sido condenados a siete años, once meses y un día de prisión y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, mientras que José Antonio Viera y Juan Márquez fueron condenados por los mismos delitos a siete años y un día de cárcel y 18 años y un día de inhabilitación absoluta.

No es la única condena para dos de los ex altos cargos, dado que la Audiencia de Sevilla condenó en mayo pasado a Javier Guerrero y Juan Márquez a penas de más de cinco años –cinco años y nueve meses a Guerrero y cinco años y tres meses a Márquez–, en relación con los pagos realizados por la Consejería de Empleo durante siete años, entre 2003 y 2010, por la contratación por la empresa Umax Informática y Consultoría de al menos 44 trabajadores algunos de los cuales estaban relacionados con sus "vínculos de vecindad y amistad", a través de un contrato con esta entidad en el que se prescindió "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que se hizo de forma verbal”.

Hasta ahora, sólo Antonio Fernández y Javier Guerrero han pasado ya por la cárcel, dado que la juez Mercedes Alaya los envió a prisión provisional tras tomarles declaración. Javier Guerrero fue el primero de los investigados que pisó la cárcel, el 9 de marzo de 2012, cuando Alaya ordenó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, y permaneció privado de libertad hasta el 22 de octubre. Guerrero volvió a prisión el 22 de marzo de 2013, tras una nueva operación relacionada con el pago de las sobrecomisiones de los ERE y salió el 5 de junio de 2013. El ex director de Trabajo ha pasado 303 días en prisión.

Por su parte, Antonio Fernández ingresó en prisión preventiva el 24 de abril de 2012 y salió en agosto de ese mismo año tras pagar los 450.000 euros fijados como fianza por la Audiencia de Sevilla.