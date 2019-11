La Fiscalía pide otros 7 años para Guerrero por las ayudas otorgadas a "amigos y vecinos"

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido otros siete años de cárcel para el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, por las ayudas concedidas en otra pieza del caso de los ERE, denominada de las "pólizas individuales" por las ayudas concedidas a "amigos y vecinos", una causa en la que hay procesadas otras cinco personas y en la que el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana acaba de dictar el auto de apertura de juicio oral contra los acusados. El auto se produce después de que la Audiencia de Sevilla haya rechazado la exclusión de Guerrero de esta pieza, en aplicación del principio 'non bis in ídem', dado que Guerrero ya ha sido juzgado y condenado a siete años y once meses de prisión en la "pieza política" de los ERE.

En concreto, el Ministerio Público ha solicitado para Javier Guerrero siete años de prisión y 17 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, mientras que, por esos mismos delitos, ha pedido para los representantes de la mediadora Vitalia y Vitalia Vida Antonio José Albarracín y Jesús María Rodríguez Bordallo 6 años y 10 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación absoluta y 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta, respectivamente.

Asimismo, el Ministerio Fiscal ha reclamado para dos de los beneficiarios de las pólizas, Alejandro Millán Torres y Cristina Ruiz Castillo una pena de cuatro años y 5 meses de prisión y 7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación y malversación, mientras que para el último investigado, Rafael Ruiz García, ha solicitado dos años y 11 meses de prisión y 5 años y 11 meses de inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, pide que los seis investigados abonen de forma conjunta y solidaria distintas cantidades que, en total, suman 932.271,57 euros. La Fiscalía aplica en todos los casos la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y en el caso de unos de los beneficiarios de las pólizas la atenuante de reparación del daño.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía acusa a los seis investigados y, en el caso de Francisco Javier Guerrero, le reclama nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación; cinco años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación; y, por un delito de tráfico de influencias, 6 meses de cárcel, 3 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de una multa de 1.388.685,94 euros. También pide que Guerrero y el resto de acusados indemnicen a la Junta de forma conjunta y solidaria con distintas cantidades que alcanzan en total los 877.227,89 euros.