Fiscal insiste en que el PSOE ya ha asumido responsabilidades políticas y exime a Díaz

El PSOE es "indestructible". Así de tajante se ha mostrado hoy el portavoz socialista en el Parlamento, José Fiscal, en respuesta a una pregunta sobre si el partido tiene prevista alguna para recuperarse del varapalo que ha supuesto la sentencia del caso ERE. El político onubense se ha agarrado hoy al mismo argumento que ya adelantó Juan Cornejo horas después de conocerse las condenas de Chaves y Griñán: las responsabilidades políticas están ya más que asumidas.

Fiscal ha recordado que se los hechos enjuiciados se produjeron entre los años 2000 y 2009. "¿Qué tiene que ver Susana Díaz con esta cuestión? ¿O Pedro Sánchez?", se preguntó el dirigente del PSOE antes de recordar que, como están reclamándole, la actual secretaria general del partido ya pidió perdón por la corrupción de los ERE en 2011.

"Todo el que tuvo responsabilidades políticas se fue", ha insistido el dirigente socialista, que ha querido contraatacar a las críticas contra Díaz con otro caso de corrupción. Según ha dicho Fiscal, quien debería dar explicaciones es Juanma Moreno, puesto que, asegura, está "implicado" en el caso de los papeles de Bárcenas. "No vamos a recibir ni una lección", ha advertido.

El portavoz del PSOE en la Cámara también ha avanzado que la ex presidenta va a pronunciarse sobre la sentencia de los ERE, aunque no ha aclarado cuándo lo hará. Sí está confirmado que mañana, jueves, tiene previsto dar dos entrevistas en medios de comunicación privados. "Lo que no va a hacer es no hablar de temas que no le son agradables", ha defendido Fiscal.

Sobre las críticas lanzadas por el PP por la retirada de la Junta del procedimiento judicial en 2016, Fiscal ha asegurado que se trató de una decisión de los servicios jurídicos de la Junta que son "independientes del Gobierno de turno". Y también ha calificado de "estupidez" que el presidente de la Junta haya dicho que los "trabajadores" que cobraron las ayudas de los ERE son todos socialistas.

Las reacciones del resto de partidos

Las reacciones del resto del arco político andaluz a la sentencia de los ERE son muy variadas respecto a las responsabilidades que debe asumir la actual cúpula socialista. Los más duros han sido Sergio Romero y Juan Marín, de Ciudadanos, así como Teresa Rodríguez, líder de Podemos Andalucía.

Los tres han sugerido o pedido directamente a Susana Díaz que dimita de sus cargos en el PSOE o deje el escaño en el Parlamento andaluz, donde ejerce como líder de la oposición. "Debería plantearse marcharse a su casa", ha dicho su ex socio en el Gobierno, actual vicepresidente de la Junta. Rodríguez, por su parte, considera que debería dejar de ser diputada en la Cámara regional "por decencia".

No ha solicitado su dimisión Dolores López, del PP, aunque sí considera que tenga responsabilidad en el caso ERE por la mencionada solicitud de archivo de la causa. Según la secretaria general del PP andaluz, la salida de la Junta del proceso de los ERE impide que se puedan recuperar los casi 700 millones que, según la sentencia, se ha malversado en los ERE.

Alejandro Hernández, de Vox, ha rehusado también pedir su dimisión, aunque sí le ha pedido explicaciones y la ha instado a pedir perdón.