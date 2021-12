Feuso pide la tercera dosis de la vacuna para todo el personal de los centros educativos

La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (Feuso Andalucía) reclama a la Junta de Andalucía que disponga "cuanto antes" de un calendario para vacunar con la tercera dosis frente a la Covid-19 a los profesionales del ámbito de la educación de la región.

Feuso remarca a través de un comunicado que "muchos de los profesionales de los centros de educación vacunados en la región han superado los seis meses desde que recibieron la segunda dosis, tiempo en el que se mantiene vigente una alta protección de las vacunas basadas en ARN mensajero, como es el caso de las fabricadas por Pfizer o Moderna".

No obstante, advierte, "se da también la circunstancia de que muchos profesionales del ámbito educativo recibieron la dosis de Astrazeneca", sobre la cual la propia estrategia de vacunación frente al Covid-19 de la Junta "establece que se aplique la tercera dosis a los tres meses de haberse completado la pauta".

En cualquier caso, zanja el sindicato, "ya hayan recibido la vacuna de Astrazeneca, la de Pfizer o Moderna, una gran mayoría de los profesionales de los centros de educación de Andalucía se encuentran actualmente desprotegidos frente al Covid-19, ya que la práctica totalidad recibió las dos dosis correspondientes antes del pasado verano".

Por ello, Feuso considera que "es el momento que la Junta de Andalucía establezca un calendario concreto para que puedan recibir la tercera dosis", ha expuesto la secretaria general de Feuso Andalucía, María de la Paz Agujetas.

Así, argumenta que "por fortuna", actualmente no hay los problemas de disponibilidad de dosis que ya se tuvieron meses atrás, por lo que dice "no entender que la administración no haya articulado aún palabra sobre cómo afrontar la necesidad de aplicar la tercera dosis correspondiente a unos trabajadores que, a diario, deben realizar su labor en espacios con una gran concentración de alumnos, y que tras los sanitarios y socio-sanitarios, son igualmente esenciales y también están más en contacto con no vacunados".

Desde Feuso se pide al Gobierno regional que, aprovechando una mayor disponibilidad de dosis, "tenga sentido común" y vacune cuanto antes a los profesionales de todos los centros educativos de la región, solicitando que "se preste especial atención" a los de Educación Infantil, los que atienden a los menores con edades comprendidas entre los cero y los tres años.

"El alumnado de estos centros no utilizan aún mascarilla y aún queda lejos que puedan recibir la vacuna, por lo que son los que están más desprotegidos ante el virus y pueden ser vectores de su transmisión, por lo que resulta necesario aplicar especial protección a los profesionales que les atienden, en su mayoría mujeres", ha subrayado Agujetas.

Asimismo, también se refiere a los profesionales de los centros de Educación Especial, cuyo alumnado "es especialmente vulnerable al presentar de forma común otras patologías crónicas"