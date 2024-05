Festival of Legends propone en Benalmádena revivir la mejor música de todos los tiempos con conciertos tributo

La música de Pink Floyd, Bon Jovi, Queen, Whitney Houston, Madonna o Bob Marley, entre otros muchos, será la protagonista de Festival of Legends, la propuesta que llega a Benalmádena (Málaga) y arranca este mes de mayo y continuará a partir de septiembre.

Festival of Legends 2024 rinde tributo a grandes artistas que trasladan a los asistentes a las épocas más doradas de la música. Un despliegue de conciertos que tendrán lugar en el auditorio municipal de la ciudad costasoleña.

Tras la reciente firma del convenio para su celebración entre el Ayuntamiento y la organización, a partir de ahora será el público el que pueda disfrutar de la música de las icónicas leyendas del rock que hicieron sentir la emoción a muchos jóvenes de entonces que hoy pueden recordar tan buenos momentos, reviviendo su música en directo, la multitud y los recuerdos de sus melodías que a todos suenan.

Este festival es una oportunidad de vivir cómo eran aquellos emblemáticos conciertos de esos grandes artistas únicos, con representaciones que cuidan cada espectáculo con mimo para recrear hasta el último detalle de su puesta en escena.

El cartel previsto contempla en el mes de mayo los tributos a Pink Floyd, el día 11; a Bon Jovi, el día 18; y a The Beatles y a Electric Light Orchestra, el día 25.

En septiembre, el día 6 será el turno de Dos hombres solos. Sin punto com... ni ná; el día 9, tributo a Il Divo y Los Tres Tenores; el día 8, a Whitney Houston; el día 13, a Queen; el 14 a Madonna, Lionel Richie y Stereo 80; el 15, The Elton John Experience; el día 20 tributo a Phil Collins, George Michael y The Coovers; el día 22, The Beatles en Familia; el 27, tributo a AC/DC y Kiss; el día 28, a Abba y Bee Gees Band; y el 29, a Bob Marley + Greg Bannis (ex Hot Chocolate).

El cierre de cartel llegarán en octubre con un tributo a Robbie Williams y a Take That el día 4; y uno a Elvis, Sinatra y Buddy Holly, el día 5.