Félix Bolaños: "La ley de regadío de Doñana es un atropello al Parque y su ecosistema"

En plena precampaña electoral por las elecciones municipales del 28 de mayo, el ministro la Presidencia, Félix Bolaños, encara el final de la legislatura confiado en que las urnas demostrarán que las políticas del Gobierno son las más acertadas y los ciudadanos las refrendarán con sus votos en las distintas convocatorias electorales que aguardan en este 2023.

- ¿Cree que el triunfo por mayoría absoluta del PP en Andalucía es una anomalía política en España o el comienzo de un nuevo ciclo?

- Creo que tanto los andaluces y las andaluzas tienen claro que la gestión del PP está resultando fatal para Andalucía. No hay más que ver el deterioro de la sanidad, de la educación, de todos los servicios públicos.

El último ejemplo está siendo la proposición de ley de regadíos de Doñana que PP y Vox han aprobado la pasada semana. Un atropello a Doñana y a su ecosistema, pero también a la ciencia y al sentido común. Bruselas ya ha advertido del riesgo que supone esta proposición de ley. A PP y Vox parece no importarles, pero en el Gobierno de España lo tenemos muy claro: Doñana no se toca. Haremos todo lo necesario para protegerlo, porque es patrimonio de todos y todas. Salvaremos Doñana de los desaprensivos.

- ¿Cuál es su alternativa a la Guerra del Agua?

- La alternativa hidráulica es exactamente en lo que se está trabajando para que ahí no exista ninguna dificultad. Cuando el PP va a Bruselas a uno le dan ganas de echarse a temblar porque es para que no lleguen fondos, o nos sancionen y tengamos que pagarlo entre todos.

- ¿El giro del Gobierno español con respecto a Marruecos ha tenido algún tipo de consecuencia positiva en la lucha contra las mafias del tráfico de personas y de drogas en el Estrecho?

- La cooperación con Marruecos en materia migratoria y de lucha contra las organizaciones de tráfico de personas ha permitido reducir en un 25% las llegadas irregulares en 2022, un descenso que ha alcanzado el 69% el pasado mes de enero. De hecho, España es el único país de primera entrada de la UE que registra descensos en sus rutas migratorias.

Para afrontar el desafío migratorio y hacer frente a las mafias que trafican con seres humanos es fundamental una cooperación y una colaboración efectiva con los países de origen y tránsito de la migración. Y así es como España actúa tanto con Marruecos, como con otros países como Mauritania, Senegal o Gambia. Esto salva vidas.

Por otra parte, desde España defendemos que la migración debe ser un reto común de toda la UE, y no solo de los países fronterizos. Estamos decididos a abordar este reto, el de una política migratoria común, durante la presidencia del Consejo de la UE, que España ejercerá en el segundo semestre de este año. Es una gran oportunidad para dar respuesta a este desafío.

- ¿Hasta qué punto perder la Alcaldía de Sevilla supondría un fracaso grave para el Partido Socialista?

- Estoy seguro de que vamos a obtener un magnífico resultado en Sevilla el próximo 28 de mayo, porque al PSOE le avala una buenísima gestión en esta ciudad con Antonio Muñoz como alcalde. Su trabajo, su compromiso y el de todo su equipo con la ciudad es indiscutible. Sevilla tiene alcalde socialista para rato, por suerte para los sevillanos y para las sevillanas.

- Por fin han presentado la Ley de Vivienda con Unidas Podemos y el apoyo de sus socios, ERC y EH Bildu. ¿Cuáles son las claves del acuerdo?

- La filosofía es que tener casa va a ser un derecho y no un sueño inalcanzable. En muchos aspectos, es la primera ley estatal de vivienda, y es muy equilibrada, con beneficios para todas las partes. Se va a fomentar mucho la vivienda pública: el próximo Consejo de Ministros aprobará un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible, pondremos 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades, impulsaremos la vivienda social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque y promoveremos la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos de Sareb. Así, España avanzará a la media de la UE.

El texto amplía el tope de los precios del alquiler. Vamos a dar tranquilidad a los inquilinos porque no va a haber una subida de los alquileres en las zonas tensionadas, serán incrementos previsibles y razonables, porque la idea es que haya acceso a la vivienda de modo asequible, como no ha sucedido en España.

- ¿Y los propietarios, que pasan a ser grandes propietarios con cinco pisos?

- Van a tener unos beneficios fiscales, por ejemplo, con bonificaciones que van del 70 al 90% por alquilar pisos a jóvenes menores de 35 años. O por alquilar en zonas especialmente tensionadas a precios razonables. Es saldar una deuda que teníamos como país con los jóvenes, a los que habíamos abandonado en el acceso a la vivienda.

- ¿Cómo repercutirá en las elecciones autonómicas?

- Son las comunidades las que tienen que aplicarlos y las hay de diferente color. Esta es una ley muy respetuosa con las competencias autonómicas y municipales. Por ejemplo, los municipios tendrán la posibilidad, a través del IBI, de establecer distintos gravámenes a los pisos vacíos, que no salen al mercado y, por lo tanto, encarecen los precios de esa zona porque hay menos oferta. No contemplo que vaya a haber alguna comunidad autónoma que perjudique a propietarios, inquilinos y jóvenes por no aplicar una ley estatal para hacer política.

Ley del sí es sí "Quien quiera rebaja de penas a agresores sexuales votará no o se abstendrá en la reforma"

- ¿Alivia el acuerdo sobre la Ley de Vivienda las tensiones con Unidas Podemos?

- Es la primera coalición en este país y todavía no hay pedagogía de cómo funciona esta fórmula. Hemos aprobado más de 200 normas, hemos llegado a acuerdos en todas, por ejemplo, la ley de vivienda, mercado de trabajo, salario mínimo, es decir, lo que afecta a la vida de la gente.

- Una de esas normas, la ley del ‘sí es sí’, ha provocado la rebaja de penas a cerca de mil agresores sexuales. La semana que viene se vota su reforma. ¿Está resuelto el conflicto con UP?

- Hay consenso en que hay que reformar la ley, y también en que no se rebajen las penas a agresores sexuales y terminen los efectos indeseados de esa ley, que es buena, pero tenía un punto por corregir.

- En este momento necesitan al PP. ¿Están hablando con ellos?

- La relación con el Partido Popular esta legislatura ha sido difícil. Cuando hay una ley en tramitación parlamentaria, como es esta, se habla con todos los grupos, pero el PP no ha estado cuando más se le necesitaba, no apoyaron ni en pandemia. De ahí también la decepción. Ha sido imposible con él llegar a acuerdos en lo fundamental.

- Pero van a apoyar la reforma de la ley...

- Apoyar esta ley es apoyar a las mujeres, protegerlas para que no haya agresores sexuales que vayan a tener penas menores, así que es sencillo: quien quiera que a los agresores sexuales no se les rebajen las penas tendrá que votar a favor de la proposición de ley del Partido Socialista. Quien quiera que se les rebajen, votará no o se abstendrá.

- No han podido reformar la ley mordaza, ¿es uno de los mayores fracasos de la legislatura?

- El gobierno planteó, como en vivienda, una ley equilibrada, que garantizara la aplicación de derechos fundamentales como el de manifestación y libertad de expresión, y también que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieran herramientas para hacer su trabajo. No hubo acuerdo con Esquerra Republicana y Bildu. El resultado es bien sencillo: la ley mordaza del PP sigue en vigor gracias a ellos.

- ¿Habrá un nuevo decreto de control de precios?

- Hemos adoptado medidas eficaces, y a los datos me remito. Hace ocho meses la inflación superaba el 10% y hoy está por poco sobre el 3% ha bajado casi 8 puntos. Es la segunda más baja de Europa, a una décima de Luxemburgo. Por lo tanto, hay que dejar que se desarrolle lo adoptado, aunque en cualquier momento puede haber otro paquete.

- La inflación subyacente no ha bajado en la misma medida. ¿Qué va a pasar con los precios de los alimentos?

- La inflación subyacente, que es la que incluye la alimentación, ha empezado a bajar en marzo. Consideramos que ya hemos doblegado también esa curva que a partir de ahora empezará a bajar con mayor intensidad por nuestras medidas.

- Podemos dice que ustedes no les quieren en el Gobierno y afirma, en un vídeo, que se les quiere matar. ¿Están ustedes incómodos con ellos en el Gobierno?

- No veo vídeos electorales de otros partidos políticos. En este contexto, todo el mundo hace vídeos y declaraciones y yo no siento cómodo comentándolo.

- En este contexto electoral nace el Sumar de Yolanda Díaz. ¿El presidente Sánchez lidera ahora una coalición o un tripartito?

- Nosotros gobernamos en coalición. Es notorio que hay dificultades en ese espacio político de Sumar y Podemos, pero deseamos que hablen y se entiendan. El Gobierno tiene una seña de identidad muy reconocible que se llama Partido Socialista Obrero Español, buque insignia de los progresistas españoles, que saben con el PSOE se avanza en los derechos de las mujeres, los jóvenes, los pensionistas, los ciudadanos… A partir de ahí, pues mucho respeto a los procesos de otras formaciones políticas.

- ¿Hay una estrategia de Moncloa de aupar la figura de Díaz en detrimento de Belarra, como denuncian desde Podemos?

- La estrategia de Moncloa es trabajar para que esta legislatura concluya como ha terminado la semana pasada, con una ley de vivienda que va a hacer posible que el derecho a la vivienda sea efectivo y no un sueño inalcanzable.

Gobierno de coalición "Es la primera coalición y todavía no hay pedagogía, pero hemos aprobado 200 normas"

- ¿Qué esperan de la Presidencia de la Unión Europea?

- Hay varios focos: la guerra de Ucrania, el pacto migratorio… El peso de España y, en concreto, del presidente Sánchez en el mundo es indiscutible. El viaje a China ha sido un ejemplo, pero también lo es que nosotros vamos ahora a Europa y a Bruselas no a recibir instrucciones sino a liderar los debates, a poner propuestas encima de la mesa. Gracias a la negociación de Pedro Sánchez, España va a contar con 140.000 millones de euros, y gracias a la solución ibérica, tenemos un precio razonable de la energía. Será prioritario, con toda seguridad, seguir trabajando en la necesidad de que Europa tenga autonomía energética respecto de Rusia.

- Pero España sigue comprando mucho gas a Rusia. Rusia era uno de los principales proveedores de gas.

En España tuvimos menos problema porque tenemos un tercio de las regasificadoras de la UE. Como país estamos bien situados en cuanto a autonomía estratégica energética, pero tenemos que trabajar para que lo sea para toda Europa.

- ¿Y qué va a pasar con Aragonés y su propuesta de referéndum?

- El PSOE no está en volver a ninguna fórmula que de nuevo nos lleve a diez años atrás, a la división, el enfrentamiento, el conflicto, a ese bucle que hizo perder a Cataluña una década. El futuro son los acuerdos y el diálogo. Son las inversiones contantes y sonantes y es aprobar una ley de vivienda. En Barcelona es un problema especialmente acuciante, por eso hemos aprobado este texto.

Ahora el PP va en cabeza en casi todas las encuestas. Primeros en las encuestas, como Casado y Rivera. El mismo futuro le espera a Feijóo.

- ¿Qué espera de las elecciones municipales y autonómicas? La Comunidad Valenciana es la gran batalla.

-El Gobierno y el PSOE se están ocupando de los problemas de la gente, de la vivienda, de las pensiones y de los salarios, de los contratos de trabajo y de la calidad medioambiental en nuestro país, de la salud de la sanidad pública y de la educación y de las becas. Por eso vamos a tener un magnífico resultado el 28/M y todos los que están en contra de los avances en la calidad de vida de la gente tendrán su merecido en las urnas.

- ¿Qué sensación les queda tras el pulso fallido a Ferrovial? ¿Repetirían la misma estrategia?

- Respecto a la empresa que mencionan, todo el respeto a lo que han hecho sus accionistas. Desde luego, podrían perfectamente haber cotizado en la Bolsa norteamericana, manteniendo su sede social en España. Lo han dicho tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores como bolsas y mercados españoles. Y, en fin, ahí me llama la atención el patriotismo tan raro del Partido Popular, que se alegra cuando una empresa decide trasladar su sede fuera de España y, sin embargo, se enrabieta cuando vienen 140.000 millones de euros.

- ¿Descartan un efecto contagio?

-Por completo. Es que de hecho pasa exactamente lo contrario. España está en cifras récord de inversión extranjera, con más de 35.000 millones de euros en el pasado año. Ha habido una excepción, que por cierto, según dicen, mantiene las inversiones y su plan estra tégico en España, y la realidad es que están viniendo cientos de empresas extranjeras a invertir.

- El Fondo Monetario Internacional acaba de aumentar sus previsiones de crecimiento del PIB para 2023, pero ha dicho que el paro seguirá en el entorno del 12% en los próximos años, ¿Cómo manejan esos claroscuros?

- Si gobernara la derecha, esto sería un milagro económico. Y lo es. Pero como gobernamos nosotros, hay que generar mucho ruido para que no se sepa cuál es la realidad de las cifras. El Fondo Monetario Internacional acaba de decir que España crecerá el doble que el resto de países de la Unión Europea en este año, y en materia de empleo hemos tenido el mejor mes de marzo de los últimos veinte años, bajando más de un uno y medio el paro en un solo mes. Entre los meses de enero y marzo de 2023 hemos tenido el mejor trimestre de las últimas dos décadas, lo que supone 300.000 empleados más. Tenemos 20,5 millones de afiliados y podemos llegar a tener 21 millones en los próximos meses.

- ¿Cuándo recuperará España el PIB prepandemia?

El PIB prepandemia está prácticamente recuperado. Más allá de las discrepancias de cifras, la economía tiene que generar empleos y el medidor que tenemos es que hay un millón de empleos más que antes de la pandemia.

- ¿Qué horizonte hay para dejar de ser el país europeo con más paro juvenil o duplicando la tasa de paro de la Eurozona?

- Necesitaremos otra legislatura y, si los ciudadanos nos dan la confianza, seguiremos en ese camino porque al entrar al Gobierno nos encontramos una tasa de empleo juvenil que rozaba el 50%. Hoy es menos de la mitad. Hay que seguir trabajando, pero este es el camino correcto. Esta ha sido la legislatura de los jóvenes, con esta ley de vivienda, pero también con los contratos estables de la reforma laboral, con la subida del salario mínimo interprofesional o con la mayor partida destinada a becas de la historia.