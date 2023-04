Feijóo pide al Gobierno "no manosear" Doñana y promete ejecutar por urgencia todas las obras comprometidas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "Doñana se defiende ejecutando infraestructuras y no viniendo a visitar en Falcon" y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no manosee" un parque nacional "orgullo de Andalucía y de España".

Feijóo ha hecho estas declaraciones coincidiendo con la visita que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza al Parque Nacional de Doñana en medio de la polémica por el plan de ampliación de regadíos aprobado por el Parlamento de Andalucía.

Durante su intervención en un acto del PP en Huelva, en el que ha acompañado a la candidata popular a la alcaldía de la capital, Pilar Miranda, el líder de los populares ha criticado la gestión en materia de agua realizada por el Gobierno central y ha prometido ejecutar con urgencia todas las obras comprometidas.

"Cinco años en el gobierno que han sido cinco años perdidos en la política hídrica; sin hablar del Pacto de Estado del Agua, enfrentando a las comunidades autónomas entre sí por el agua; enfrentando a los agricultores, ganaderos y al resto de la población con el agua y no es razonable vivir de la crispación, del enfrentamiento y llevar cinco años perdidos", ha espetado.

Ha remarcado la incapacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para cumplir la Ley del Trasvase de 15 hm3 desde la Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir, aprobada en 2018, que "comprometía el agua para abastecimiento humano a las poblaciones del Condado de Huelva y para los regadíos para las fresas y los frutos situados a 30 kilómetros del coto de Doñana".

"Esa ley y las inversiones comprometidas por el gobierno están sin ejecutar y el gobierno ha incumplido con Doñana, con los agricultores y con Huelva y lo decimos porque es verdad", ha remarcado. Se ha mostrado de acuerdo con la afirmación de que "Doñana no se toca", por lo que ha pedido al presidente del Gobierno que "no venga a manosear Doñana para echar la culpa a los andaluces del problema del agua de España; no tiene sentido, no manosee un parque nacional orgullo de toda Andalucía y de toda España", ha clamado.

"Si le hubiera importado algo Doñana desde que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido hablar de sus problemas, se hubiese sentado a hablar y ejecutado las obras comprometidas, no es coherente venir en Falcon a defender a Doñana cuando se defiende ejecutando infraestructuras", ha insistido.

Al mismo tiempo, se ha comprometido de manera "clara y específica" cuando llegue a la Presidencia del Gobierno a "cumplir la Ley de 2018, a ejecutar por declaración de emergencia todas las obras comprometidas con Huelva y a preservar Doñana de cualquier ataque de desidia del Gobierno del PSOE de estos últimos cinco años".

Además, ha prometido impulsar un Pacto de Estado del Agua para que en la próxima legislatura los problemas de buena parte de España tengan soluciones pactadas con presupuestos concretos y con infraestructuras ejecutadas.

"La única vivienda que le preocupa a Sánchez es la Moncloa"

Núñez Feijóo ha sostenido que "la única vivienda que le ha preocupado a Pedro Sánchez en los últimos cinco años y le sigue preocupando es la del Palacio de la Moncloa", y ha abogado por una respuesta conjunta a este problema social. "El Gobierno actúa por la proximidad del fracaso electoral y ahí vale todo, también vale en política de vivienda; ahora Sánchez se dedica a hacer promesas que ha incumplido durante los últimos cinco años", ha indicado durante su intervención en un acto público en Huelva.

Ha señalado que España no necesita "volver a oír las promesas incumplidas" en materia de vivienda de Sánchez, ni necesita "copiar" las propuestas de vivienda de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña, como cree que ocurre en la Ley de Vivienda que se aprobará la próxima semana "si alguien no lo remedia".

Ha recordado que el PP ha presentado diez propuestas en esta materia, y ha advertido de que "no es fácil resolver el problema de la vivienda, no se resuelve en un mitin, ni siquiera en unas promesas incumplidas o en una sesión parlamentaria". "O lo resolvemos entre todos, es decir, entre ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central, o no se resuelve", ha avisado.

Así, ha defendido un pacto de Estado para resolver el problema de la vivienda de los jóvenes, de las familias numerosas, vulnerables y monoparentales: "un pacto de Estado de verdad para hacer viviendas de verdad, para construir soluciones de verdad, para rebajar el precio de los alquileres y de las viviendas en propiedad", ha clamado.

"El Gobierno nos dijo que iba a hacer 100.000 viviendas hace cinco años, el resultado es cero", ha indicado antes de criticar el "invento" de Sánchez de poner "43.000 viviendas de la Sareb a disposición y, cuando empezamos a contar las viviendas, resulta que son 9.000 de las cuales en lugares con demanda real son 1.000".

"¡Menudo negocio y contabilidad paralela que nos quiere vender Sánchez!", ha espetado, tras lo que ha subrayado que los alcaldes o los presidentes autonómicos saben cuantas viviendas de la Sareb hay en sus municipios para poner a disposición de los ciudadanos, algo que "hay que pagar previamente y, por tanto, vamos a hablar de verdad", ha añadido.

Cree que la aprobación de la reforma del sólo sí es sí evidencia la "ruptura del Gobierno"

El presidente del PP se ha mostrado orgulloso de que haya salido adelante en el Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí, en una votación que ha evidenciado la "responsabilidad" de su partido y "la ruptura" del Gobierno de España.

Ha indicado que esa ley es un claro ejemplo de que "el Gobierno no gobierna, que su objetivo es resistir y en vez de solucionar problemas está enfocado a crearlos".

Sobre la ley antes de la reforma, ha asegurado que era "un disparate legislativo sin precedentes en cuarenta años de democracia" y ha recordado que su resultado hasta el día de hoy ha sido que "casi mil personas condenadas por violaciones o pederastia han visto rebajadas las penas, doscientas de ellas en Andalucía, y casi cien personas que estaban en la cárcel han salido de ella, veinticuatro en Andalucía".

"Es un despropósito que el gobierno haya defendido y elogiado esta ley cuando a los únicos que ha beneficiado es a los violadores y a los pederastas", ha manifestado, tras lo que ha recordado que por eso el PP la viene denunciando desde el principio. Ha lamentado que "solo ahora que se han convocado elecciones el gobierno se ha sumado a la reforma de la ley que el PP ha presentado a la Cámara desde diciembre del pasado año y lo ha hecho porque le preocupa el daño electoral que están sufriendo en todos los lugares de España".

En su opinión, el PP ha vuelto de demostrar su responsabilidad: "Somos un partido de Estado y hemos aprobado la reforma de la ley a la que al Gobierno no le ha quedado más remedio que sumarse a la propuesta del PP".

Ha destacado que "lo que ha ocurrido en el Congreso es que hay ministras que han votado con la propuesta del PP y otras en contra. Y, lo más grave: hay vicepresidentas que han votado sí a la reforma y otras no".

"Esto es tan vergonzoso que ha motivado que Sánchez haya tenido que ausentarse del Congreso ante la vergüenza de ver roto a su gobierno y venirse aquí -a Doñana- a intentar cambiar de conversación ante la ruptura de gobierno de España", ha abundado.

Feijóo ha asegurado que está contento porque "el PP ha demostrado otra vez ser un partido de Estado y ha solucionado un problema. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho y lamentablemente Sánchez muy avergonzado, pero si te has equivocado ¡da la cara!, pide perdón, vete al Congreso y vota a favor de la reforma y no te ausentes porque no puedes soportar la ruptura de tu gobierno", ha insistido.

A su vez, ha indicado que él cumplirá con su obligación y votará a favor de la reforma como senador de España pese a que "Sánchez se haya ausentado de la cámara por vergüenza y antes de ver la ruptura del gobierno. Vamos a cumplir nuestras obligaciones", ha zanjado.