Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Aumentan los casos por la dieta y el estrés

Con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), el reconocido doctor Federico Argüelles Arias, especialista en Aparato Digestivo en el Hospital Macarena (Sevilla) advierte del aumento de los nuevos casos al año de dos enfermedades que engloban las EII, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.

Se trata de enfermedades autoinmunes que merman en gran medida la calidad de vida de los enfermos y que afectan a alrededor de 360.000 personas en España, según datos de la la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España (ACCU España).

El doctor Federico Argüelles explica los factores implicados, el diagnóstico, los tratamientos existentes y por venir:

¿Cuántos afectados en Andalucía?

"La incidencia de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa en Andalucía es similar a la del resto de España y gira en torno a los 20 casos nuevos por 100.000 habitantes y año. Lo interesante de la epidemiología de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal: las cifras nos dicen que se está produciendo un importante aumento de casos nuevos al año", explica el doctor Argüelles.

Según un estudio en 2017 "vemos que a principios de este siglo se había duplicado la incidencia, tanto de colitis ulcerosa como de enfermedad de Crohn. En las consultas del Hospital Macarena atendemos en torno a 2.700 pacientes con EII y tenemos aproximadamente unos 78/80 casos nuevos cada año".

Factores implicados en la EII

No se conoce por qué se produce la EII. Hoy día se considera una enfermedad autoinmune; es decir, en el paciente que sufre esta enfermedad hay una alteración del sistema inmunológico que, ante una respuesta externa, produce una cascada inflamatoria absolutamente desorbitada.

¿Por qué se produce esa cascada inflamatoria anómala y qué factor externo la induce? "No lo sabemos. Parece que influyen factores genéticos, factores ambientales, y alteraciones de la microbiota del intestino", explica el especialista.

"Las EII afectan especialmente a los países occidentales, con un estilo de vida marcado por mayor estrés, una dieta poco saludable y parece que por son los indicios de las causas de la EII. La dieta poco saludable se produce una alteración de la microbiota intestinal", añade.

Los hábitos nocivos en la alimentación favorecen la aparición de bacterias anómalas en el intestino que están implicadas en la respuesta inflamatoria anómala que termina provocando lesiones en el intestino.

Señales de sospecha

Dolor abdominal

Diarrea

Sangrado por las heces

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico de la EII se basa en:

Síntomas del paciente

del paciente Analíticas. Suelen arrojar: Aumento reactantes de fase aguda en análisis, leucocitosis o anemia

Colonoscopia . La mayoría de los pacientes tienen afectados el intestino grueso o la última parte del intestino delgado, que son muy accesible mediante colonoscopia, que consiste en un tubo que se introduce por el ano y que porta una cámara que permite ver la superficie del intestino. Los enfermos de EII presentan mucosa muy inflamada y úlceras muy características de esta enfermedad. La colonoscopia permite confirmar la EII

. La mayoría de los pacientes tienen afectados el intestino grueso o la última parte del intestino delgado, que son muy accesible mediante colonoscopia, que consiste en un tubo que se introduce por el ano y que porta una cámara que permite ver la superficie del intestino. Los enfermos de EII presentan mucosa muy inflamada y úlceras muy características de esta enfermedad. La colonoscopia permite confirmar la EII Biopsia

Enteroresonancia

Ecografía

Tratamientos

"Hay multitud de tratamientos. Afortunadamente la industria investiga mucho esta enfermedad y están apareciendo nuevos tratamientos, pero no hay tratamientos que curen la enfermedad.

Son tres los escalones de las terapias: Los tratamientos químicos, los inmunosupresores, los tratamientos biológicos y las nuevas moléculas de la Jack quinasa.

Los tratamientos biológicos son fármacos desarrollados por ingeniería genética y que actúan bloqueando las citoquinas que actúan provocando la inflamación en el intestino. Se desarrollan a partir de microorganismos vivos como pueden ser bacterias, levaduras o células que tienen una altísima potencia para tratar esta enfermedad.

"También han aparecido en el mercado los inhibidores de la Jack quinasa, que son moléculas orales pequeñas que bloquean la Jack quinasa, que es muy importante para el desarrollo de toda la cascada inflamatoria. Bloqueando esa molécula se bloquea gran parte de la inflamación que tiene el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Están apareciendo moléculas muy potentes que estamos aplicando", explica el doctor Argüelles.

¿Cómo afectan a la calidad de vida de los enfermos?

"Tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn afectan de forma muy importante a la calidad de vida de los pacientes. Hay un pico de incidencia en mayores pero muchos son jóvenes y estas enfermedades les impide acudir a clase no puede desarrollar su trabajo con normalidad, de modo que impacta mucho en la calidad de vida", explica el experto.

Un paciente con esta enfermedad, cuando sufre un brote, puede ir entre cinco y diez veces al cuarto de baño, en muchas ocasiones con sangrado, dolor abdominal y anemia. Tienen que acudir muchas veces al hospital, e incluso tienen que pasar por quirófano.

Cuando la enfermedad no está controlada afecta mucho a la calidad de vida. Sí hay que decir que la mayoría de nuestros pacientes se controlan con los tratamientos actuales, y la calidad de vida es superpone a la de las personas que no tienen Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

El valor de los ensayos clínicos

Los ensayos clínicos son muy importantes por dos motivos: "porque permiten el desarrollo de nuevos fármacos y porque permite tratar a pacientes que han agotado los tratamientos que existen en el mercado. Es decir; cuando un paciente no responde a los tratamientos habituales, muchas veces nos quedamos sin poder tratarlos porque no disponemos de más fármacos" explica el doctor Argüelles.

Disponer ensayos clínicos permite incluir a los pacientes en nuevas moléculas en desarrollo. El especialista del Hospital Macarena concluye con un mensaje de ánimo dirigido a los pacientes: "La mayoría de nuestros pacientes tienen una calidad de vida aceptable y pueden llevar una vida normal, el problema viene cuando sufren un brote que es difícil de controlar. Con los medicamentos actuales se consigue controlar en la mayoría de los pacientes. Disponemos de más fármacos y el arsenal terapéutico está incrementándose. Aunque no existe cura para la enfermedad sí se puede controlar en la mayoría de los casos".

