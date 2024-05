Familias del CEIP Algafequi protestan con sombrillas, paraguas y pamelas por la falta de sombras en el centro

La Asociación de Familias 'Con la capacidad de crear' del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Algafequi de Córdoba han protestado este jueves en las puertas del centro con sombrillas, paraguas, parasoles y pamelas ante la falta de sombras en el colegio, de manera que han criticado que "el Ayuntamiento dijo a finales de año que iba a poner sombras en los patios de los colegios públicos, instalando toldos, pero no lo ha hecho, ni lo va a hacer hasta septiembre".

Con dicho acto, del que han informado en una nota, las familias han mostrado que no están "satisfechas con la gestión en este tema". "Las buenas palabras y compromisos están muy bien, pero la realidad es que este curso los deberes no están hechos", han advertido, para apuntar a "la falta de previsión, problemas técnicos o cualquier otra excusa"."Si el alumnado no cumple sus obligaciones, suspende, y si el Ayuntamiento no ha gestionado bien, también suspende", han subrayado, para enfatizar que "los niños no pueden pagar la falta de previsión, problemas burocráticos, ni plazos, que ni entienden ni les corresponde".

Al respecto, han sostenido que "las zonas de sombra en los colegios no es una intervención creada por una circunstancia inesperada, sino que es un hecho que se repite cada año, y que el Consistorio puede y debe gestionar estas acciones con mayor previsión, a fin de que la infancia reciba el trato y la consideración que merece".

Además, las familias han defendido que "los derechos de la infancia pasan por estar en entornos seguros y las autoridades deben velar por su bienestar", a lo que han añadido que "con el cambio climático, como un hecho ya presente en nuestras vidas, y con unas estaciones calurosas en aumento, los centros públicos deberían tener aseguradas ahora y en el futuro próximo una línea de acción que lleve a prepararlos con una protección permanente ante los rayos de sol".

También, han reivindicado "más sombras naturales, convirtiendo los patios de los colegios en espacios verdes donde se pueda habitar con seguridad y calidad".