Fadie, la vaca de Juanma, entró en campaña

Si es que no tenemos remedio. La crónica del día eclipsada por una vaca. Allá que va un político ha hacerse una foto con un animal (de cuatro patas) al lado y no falta ni un medio, o casi. Y aquí estoy yo aportando mi cuota al tema. Tampoco tengo remedio.

En esta ocasión ha sido la vaca Fadie, un ejemplar lechero de premio de Añora, en el Valle de los Pedroches de Córdoba, la que le ha 'robado' el protagonismo al presidente en funciones y candidato del PP, Juanma Moreno.

Es además una vaca famosa, no por la cantidad de leche que es capaz de dar, que también, sino porque es la segunda vez que Juanma Moreno visitaba al mismo animal.

Tan famoso es el bicho que el hype (bombo publicitario, mamá) provocado por la visita que tuvo hasta reacciones políticas. Dos minutos duraba el vídeo de Juan Espadas referido a Fadie. Hay que aprovechar el Pisuerga, Juan.

Según Moreno ha vuelto porque le dio suerte para ganar las elecciones en 2018 y pasarle la mano por el lomo parece garantía de éxito. Esto, señor candidato, yo lo pondría en cuarentena.

En 2108 el Partido Popular obtuvo los peores resultados en unas elecciones autonómicas andaluzas, con visita a Fadie incluida. Solo el rutilante ascenso de Ciudadanos y la cuota de Vox, le permitieron gobernar Andalucía. La vaca no parece garantizar los votos.

Así que yo si fuera Moreno me pensaba dos veces dónde repito visitas en esta campaña, no sea que la suerte, esa misma que ahora le ponen de cara las encuestas y no las vacas, le dé la espalda.

Macarena 'del Guadiana'. No hay duda que la visita a la vaca Fadie dio para la foto, llenar minutos de televisión y acaparar la actualidad del día en lo referente a la campaña electoral andaluza, hasta que reapareció Macarena 'del Guadiana'.

La candidata de Vox dio primero una entrevista en la Cope con Carlos Herrera y después de comprobar que el 80% de los medios y el 100% de Twitter se había hecho eco de su 'desierta' agenda de actos de campaña hasta el viernes, procedió a cambiarla.

En su lugar aparecieron varias visitas privadas en campaña a las que los medios no están convocados, pero ir pueden, al menos a las que son en espacios públicos. Lo de poder preguntarle ya es otra cosa.

Tras su más que dudosa actuación en el primer debate electoral, el partido de Santiago Abascal parece haber cambiado en parte la estrategia y protege la visibilidad de su candidata. Pero no hagan caso de esto. Vox diría que la prensa les torpedea, invisibiliza, menosprecia o similares. Porque otra cosa no sé, pero Vox no rectifica y mira que se equivoca.