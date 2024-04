Facua ve "falta de previsión" en la consulta de la Feria y asegura que "los fallos persisten en la web"

Facua Sevilla ha criticado este martes la "falta de previsión" del Ayuntamiento hispalense y califica de "chapucera" la página web habilitada para votar el modelo de feria que quieren los sevillanos, la cual presenta "numerosos problemas e incluso ha colapsado" al comienzo de la votación, registrando no obstante casi 22.000 votos tras las cuatro primeras horas.

El consistorio hispalense ha habilitado un portal a través del cuál se puede votar entre el 23 y el 25 de abril si se vuelve al modelo antiguo de feria, iniciándose el alumbrado en lunes, o se mantiene el actual formato de sábado a sábado. En esta consulta pueden participar las personas empadronadas en Sevilla capital o quienes no estén empadronados pero sean titulares de caseta o carruaje."Son numerosos los usuarios que han compartido en las redes sociales su desesperación al intentar acceder a la página web de la consulta y no poder expresar su postura por los problemas que presenta: demasiado tiempo en cargar, ventanas de error al intentar avanzar, apartados donde cliquear para obtener el código personal o directamente para votar que no funcionan, etcétera", señala Facua.

La asociación ha asegurado que "estos fallos persisten en la web horas después de abrirse el periodo de la consulta". Por ello, critica la "falta de previsión del Gobierno de José Luis Sanz", que de su lado esgrime la "cantidad" de solicitudes de acceso y señala los 22.000 votos ya ejercidos sobre las 13,00 horas de este martes.

Asimismo, Facua afea al alcalde que se haya "posicionado abiertamente" sobre su deseo de volver al modelo antiguo, ya que como máximo representante de la ciudad, "debería mostrar una postura neutral e imparcial para no condicionar los resultados de este proceso de votación".