La Fábrica Nacional de Moneda ultima un DNI digital para llevarlo en el móvil

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) lleva 400 años siendo esencial en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y ahora, a los productos de siempre, suma los retos de los nuevos tiempos. Por eso, esta entidad del Ministerio de Hacienda ultima un DNI digital para llevarlo en el móvil y la primera nube pública de almacenamiento de datos de España. Los anuncios fueron hechos este viernes por la presidenta directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, Isabel Valldecabres Ortiz, durante un Foro del Grupo Joly, editor de este periódico. Además, la FNMT participa como apoyo del Banco de España en una iniciativa a nivel europeo para avanzar en un probable euro digital.

"Tener una entidad pública que sabe acompañar a las Administraciones y sabe lo que los ciudadanos necesitan es muy importante. Por eso, seremos 400 años más una entidad pública", ha apuntado su presidenta. A lo largo del foro, patrocinado por Unicaja Banco, Valldecabres ha hecho una exposición didáctica y amena para explicar la labor y los retos de la institución que dirige. "Es una gran desconocida, pero seguramente en el bolso o la cartera todos llevan tres o cuatro cosas que nosotros hacemos", ha dicho.

La FNMT acuña las monedas, fabrica el papel para los billetes, las libretas para el pasaporte, las tarjetas para el DNI o el carné de conducir, los cartones de la lotería, de la quiniela, de los bingos... Es además, la entidad responsable del certificado digital y hasta imprime billetes para Nigeria, Argentina, Jordania, Filipinas...

Ante un auditorio reunido para escuchar su conferencia titulada FNMT 4.0, clave para el futuro digital de confianza, Valldecabres desgranó con cercanía y claridad esos productos tradicionales de la FNMT, pero también los nuevos, así como sus proyectos y retos.

Adelantó que tienen bastante avanzado el DNI digital para llevar en el móvil. Su presentación está prevista tras el verano. La FNMT diseña este producto para el Ministerio del Interior, pero será la Policía Nacional -que es la que emite el documento- la que lo pondrá en marcha. Por lo tanto, los tiempos para que entre en funcionamiento dependerán ya del Ministerio.

Otra de las novedades que ha avanzado la directora general es la creación de la primera nube pública de España para almacenamiento de datos. Dijo que puesto que existen empresas privadas que ya tienen ese servicio, "parecía razonable hacerlo desde lo público". Ha precisado que será en otoño cuando se inaugure el centro de datos que dará el soporte físico al proyecto. Estará en las instalaciones de la FNMT en Burgos y albergará el hardware que es necesario para su funcionamiento. Esta localización se ha elegido por las bajas temperaturas que favorecen a los equipos informáticos y para contribuir en la descentralización de la institución que tiene esa sede y la de Madrid. Esta primera nube pública de España está concebida para que las Administraciones guarden allí sus datos.

A lo largo de su intervención, Valldecabres ha insistido en varias ocasiones en la importancia para la FNMT de la seguridad en todos sus productos. "La seguridad está en el frontispicio de nuestra entidad", ha recalcado. Porque ha aclarado que "los ciudadanos son los dueños de sus datos; nosotros ni los vendemos, ni los cedemos". Y ha acotado: "La seguridad es nuestra obsesión, la física y la digital. Es paranoico".

Tanto la nube pública de almacenamiento de datos como el DNI virtual para el móvil son productos de implementación a mediano plazo. Pero hay otros avances recientes que ya se están aplicando. Por ejemplo, desde hace un par de semanas se puede obtener el certificado digital sin necesidad de la identificación presencial. “Es un gran paso”, ha resaltado Valldecabres. Los ciudadanos tienen la opción de acudir físicamente a una oficina como antes, pero también pueden hacerlo desde el móvil o el ordenador. Mediante una videoidentificación, la FNMT garantiza la seguridad del trámite.

Esta mejora ha sido producto de que sus profesionales "no paran de pensar qué necesitan los ciudadanos". Durante la pandemia se planteó el problema de que era muy necesario el certificado digital, pero que los usuarios tenían que acudir en persona luego a una oficina para identificarse, algo complicado en los tiempos del confinamiento y las restricciones. A partir de aquel inconveniente, se ideó una solución que ahora evita ese desplazamiento. La responsable ha sido directora de Servicios, la malagueña Raquel Poncela. Además, la entidad tiene el proyecto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para certificar con el pasaporte la identidad de españoles que están fuera del país.

La FNMT también participa apoyando al Banco de España en el estudio del euro digital, una iniciativa a nivel europeo para no quedarse "descolgados" frente a proyectos de Estados Unidos y China. Valldecabres explicó que los bancos europeos están "a la carrera por hacer una moneda digital", pero reconoció que en el caso de España, "el Banco Central tiene más preguntas que respuestas y no tenemos muy claro qué estamos haciendo".

La entidad incluso tiene un borrador para el voto digital. "No es una quimera, ya se votó así en el Parlamento durante la pandemia", ha dicho. No obstante, insistió en que "debe haber un consenso" para su puesta en marcha. Y ha aclarado: "Desde el punto de vista tecnológico no hay ningún problema, es una cuestión de voluntad política".

La seguridad de los productos tanto físicos como digitales es esencial. Estos últimos plantean muchos desafíos porque son ámbitos innovadores. La FNMT ya está desarrollando métodos de seguridad utilizando la encriptación cuántica. La meta, según su presidenta, es que "dentro de unos años nuestros métodos de seguridad sigan siendo válidos y no se queden obsoletos".

Valldecabres advirtió también que la transformación digital de las Administraciones debe ser inclusiva y recordó la brecha que afecta sobre todo a mujeres, personas del ámbito rural y de determinadas edades. Y en este punto matizó que muchos jóvenes que saben hacer vídeos de TikTok, luego no tienen una relación fluida con la Administración porque desconocen su funcionamiento. De hecho, comentó que cuando algunos tienen que tramitar el certificado digital, "llaman sus madres". Además, apeló a que la Administración que es "árida en la forma de dirigirse a los ciudadanos", haga un esfuerzo de simplificación del lenguaje para que la gente la entienda.

La FNMT no sólo ofrece productos y servicios de uso diario por los ciudadanos. También es esencial para todas las administraciones. Por ejemplo, ofrece productos físicos y servicios digitales para que no tengan que sacarlos a concurso, un proceso que suele ser engorroso en el sector público. "Somos una herramienta y una palanca para sus proyectos de servicios digitales", destacó. Porque hizo hincapié en que algunas administraciones locales tienen dificultades para avanzar en la digitalización ya que siempre debe garantizarse la privacidad de los datos y la seguridad frente a ciberataques.

Durante su conferencia, también confirmó que el uso de dinero efectivo aumenta frente a otros medios de pago. Explicó que tras un "descenso brutal" durante la pandemia en la que incluso la FNMT llegó a acuñar menos monedas, "ahora usamos más efectivo". Así que frente a tarjetas de crédito, móvil y plataformas de pago, el dinero de siempre se impone. Tanto, que tienen que fabricar más monedas.

Valldecabres es experta en Derecho Penal. Ha sido magistrada, asesora de siete ministros y vocal del Teatro Real. Estuvo en el Ministerio del Interior durante los años del terrorismo de ETA y en la vicepresidencia del Gobierno en los tiempos duros de la pandemia. A un largo currículo hay que añadir su gran capacidad pedagógica porque quien eche ahora mano a su bolso o su cartera o haga un trámite con el certificado digital sabrá que está utilizando un producto o un servicio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.