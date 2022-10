FIVA no salió en Google durante la investigación policial inicial por no pagar del dominio desde 2012, según Barrionuevo

De las 45 sesiones previstas por la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla para el juicio de las ayudas de Invercaria a FIVA, dos de las tres primeras sesiones han estado ocupadas por la declaración de uno de los acusados, Francisco Barrionuevo. El empresario, que fue representante de Novosoft en el proyecto de Ferias Virtuales de Andalucía, aseguró que la página web de FIVA nunca fue "fallida", sino que cuando la Policía invetigó la existencia de la página en el atestado inicial, "lo que hizo fue teclear en Google y no apareció por la sencilla razón de que desde 2012 nadie pagaba el dominio, por lo que el trabajo estaba hecho pero al no existir dominio no se podía acceder al portal desde el buscador". De hecho, en la sala se exhibió un vídeo grabado en las instalaciones de Novasoft en 2013 donde esta vez apareció la ciudad virtual para las ferias.

Durante su declaración ante las defensas de los otros once acusados por las ayudas de un millón de euros de Invercaria al proyecto, el empresario malagueño reiteró en varias ocasiones que a FIVA "le faltó tiempo para monetizar la plataforma" y que se adelantó a su época, puesto que es una "experiencia real a lo virtual, como es hoy el metaverso". Tampoco tuvo, según el acusado, los recursos financieros suficientes. "Novasoft se echó FIVA a la espalda en 2008 financiera y tecnológicamente, además de asumir una desviación de horas de trabajo de sus ingenieros y una asistencia financiera de 445.000 euros", explicó.

De este modo, Barrionuevo calcula que la participación de esta empresa en las ferias virtuales le supuso una pérdida de 320.000 euros "más el lucro cesante". Por esta razón, considera que la construcción del portal "fue un malísimo negocio para Novasoft, no solo por la financiación que hizo, sino por el desvío de horas".

El acusado se lamentó ante el tribunal que en la causa de Kandor, "una película en 3D que fue un fracaso comercial y no pudo devolver el préstamo a Invercaria, se archive porque la obra se culminó y ahora, como no pudo ser visionada por la Policía al no estar pagado entonces el dominio, el procedimiento siga adelante". Barrionuevo también calificó como "error" la inclusión de los 302.000 euros incluidos en la escritura de salida.

Respecto al resto de las acusados afirmó que no conoció a Antonio Nieto Garrido, ex director financiero de Invercaria hasta el inicio del procedimientocomo a Laura Gömiz. Por otro lado, a Bardón y Gallardo, otros dos acusados, en la firma de constitución de FIVA. Asimismo, aseguró no conocer de nada a Mariano Pérez Sauquillo.

En este sentido, a preguntas de su defensa aseguró que "nunca mantuvo contacto con la Junta de Andalucía en relación con FIVA".