No eres de Andalucía si no has escuchado alguna vez a tu abuela decir: “Ahora vengo, que voy a hacer un mandao”.

Esta expresión típica andaluza se refiere a cuando alguien va a hacer alguna gestión, realizar alguna compra o un encargo pero no se quiere entrar en detalles.

Normalmente la acción implica salir de casa por lo que no se explica en mayor profundidad en qué va a consistir.