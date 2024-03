Exigen abrir el centro de menores Carmen de Michelena, cerrado en junio de 2022 para una obra "de cinco meses"

El comité de empresa de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Jaén ha reclamado la apertura del centro de protección de menores (CPM) Carmen de Michelena, cerrado en junio de 2022 para "unas obras que iban a durar cinco meses" y que están terminadas "desde hace meses".

Por ello, ha convocado una concentración el próximo jueves a las 12,00 horas ante la sede de la citada Delegación, en el Paseo de la Estación, para exigir que vuelva a funcionar, según ha informado este martes el citado órgano de representación de los trabajadores.

Fue a finales del primer semestre de 2022 cuando la administración autonómica le comunicó que iba "a cerrar temporalmente" las referidas instalaciones, ubicadas en el casco histórico de Jaén, para ejecutar una intervención de mejora.

La respuesta del comité fue que se hiciera "por tramos y con los menores", al igual que se estaba llevando a cabo en el centro de protección de Linares. No se hizo así y el Carmen de Michelena se cerró para unas obras "previstas con una duración máxima de cinco meses", pero que, al no tener niños dentro, podrían acortarse a tres."Empezaron en junio de 2022 y, como mucho, finalizarían en noviembre del mismo año. Pues 21 meses después el centro continúa cerrado y aún no se sabe cuándo se va a abrir y si su personal, que a día de hoy que está reubicado en otros centros, podrá volver al Carmen de Michelena", ha criticado.

El comité ha afeado, además, que en las diversas conversaciones y reuniones con responsables de la Delegación de Inclusión Social, "todo son conjeturas e informaciones engañosas". En este punto, ha explicado que en 2022 apuntaron "que las obras se estaban demorando, después que se estaban retrasando por imprevistos y, una vez que están finalizadas hace meses, no se abre".

Ha afirmado que esta actuación ha supuesto una inversión de en torno a 420.000 euros y el mobiliario "también ha sido adquirido con dinero público", por lo que, de no abrirse, habrá"una mala utilización y gestión" de los fondos públicos.

A ello ha sumado el perjuicio para los empleados, que "fueron reubicados temporalmente a otros centros". Ha habido procesos concursales durante estos 21 meses, concurso de traslados, de acceso a laboral fijo... Los trabajadores se sienten engañados. De haberlo sabido, no hubieran cogido plaza en los concursos en dicho centro", ha señalado.

En este punto, ha preguntado a la Junta qué va a pasar con estos empleados, de no abrirse, así como "con los procesos concursales ya abiertos y los futuros" y con las personas que participaron en una bolsa de trabajo (bolsa única común) y que ahora se encuentran con que está cerrado "y, por tanto, no hay llamamientos de personal".

El comité de empresa ha recordado que la Junta "ya ha cerrado tres centros propios de estas características en Andalucía, dos en Málaga y uno en Cádiz" y el Carmen de Michelena sigue sin abrir "por unas obras que iban a durar cinco meses"."Los centros de menores son necesarios como bien público y social, al igual que sus trabajadores son imprescindibles para un correcto funcionamiento", ha dicho el comité, que observa una "continua privatización" por parte del Ejecutivo andaluz que afecta a la ciudadanía con la "degradación, demora y ralentización en la prestación de los servicios públicos".

Junto a ello, ha manifestado que en 2024 está previsto el inicio de obras en la Residencia de Personas Gravemente Afectados Zaytum de Linares con "una previsión de duración de tres años" y se ha preguntado si ocurrirá lo mismo que en el Carmen de Michelena, si se cumplirán los plazos previstos y si volverá a abrirse.