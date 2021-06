Espadas cierra la transición con Susana Díaz y será elegido secretario general

Juan Espadas y Susana Díaz han llegado a un acuerdo para cerrar la transición de liderazgo en el PSOE de Andalucía antes del 3 de julio, cuando se reúne al comité federal de este partido. La idea que ambos manejan es que Díaz, como secretaria general, convoque un comité director de la formación en Andalucía la próxima semana, y que sea allí donde anuncie su dimisión. Para que no sea una gestora a que se encargue del partido hasta diciembre, se convocarían elecciones primarias para elegir al secretario general, que Espadas ganará de modo previsible.

Ferraz había amenazado con forzar la salida de Díaz antes de ese comité director. Lo que Espadas ha conseguido es que se produzca la dimisión, sin que se dé la impresión de intervencionismo por parte de la dirección federal. No obstante, el resultado de las elecciones primarias del 13 de junio llevaba a una dimisión de la ex presidenta, ya que encajaba una derrota de 17 puntos de diferencia siendo la secretaria general.

En un acto de partido que anticipa el Día del Orgullo, Espadas ha explicado que los detalles de este acuerdo se conocerán la próxima semana, y que es Susana Díaz la que debe convocar y decidir sobre ese comité director. Este órgano del PSOE-A es el decisorio entre congresos. De ser así, Espadas asumiría la secretaría general en unas semanas, aunque la Ejecutiva seguirá siendo la misma hasta el congreso regional.

Susana Díaz anunció el día de las primarias para elegir al candidato a la Junta que ya no volvería a presentarse para ser secretaria general, dejaba así el espacio a Espadas, pero en el PSOE-A consideran que seis meses de bicefalia son demasiados. A partir de ese momento, ambos han venido hablando, llegaron al acuerdo de cambiar la dirección del grupo parlamentario, pero Espadas tuvo que hacer una concesión a Susana Díaz al declarar que él le ha pedido que se quedase en este puesto. Lo hizo este jueves en el Parlamento en una comparecencia que dejó estupefactos a sus seguidores y a los periodistas.

En ese acto del colectivo LGTBI, Espadas se ha referido al poder de Díaz: "Quien puede es quien debe y, por tanto, la convocatoria del comité director es competencia de la Ejecutiva regional y debe ser esta o la secretaria general quien así lo plasme, yo no voy a decidir algo que no me corresponde".

"En un proceso como este, que ya anunciamos que era de transición, las formas son tan importantes como el fondo", se ha escudado, aunque ha asegurado que a principios de la próxima semana comparecerán de forma conjunta "para contaros el fruto de nuestro trabajo". El también alcalde de Sevilla se ha mostrado convencido de que la fórmula acordada supone "el mejor resultado" para que la organización "pueda seguir funcionando con la normalidad que requiere y con la iniciativa y el liderazgo que ha sido fruto del resultado de las primarias".

Espadas ha vuelto a pedir que se respete la forma en que Díaz y él están llevando a cabo este proceso, en el que "ella y yo somos los interlocutores". "Decidimos sin presión alguna de nadie y en base a lo que consideramos más oportuno para la resolución final de esta cuestión, que insisto que va a ser a satisfacción de la organización porque es lo que ambos queremos, queremos lo mejor para el PSOE de Andalucía", ha remachado.

Espadas ha querido que con la fórmula acordada por ambos se evita que el comité federal del PSOE, cuya celebración se ha adelantado al 3 de julio, precipite la salida de la ex presidenta.

Susana Díaz es secretaria general del PSOE-A desde el 23 de noviembre de 2013. Un mes y medio antes había sido elegida presidenta de la Junta en el Parlamento. Para ello, tuvo que acudir antes a unas elecciones primarias, que se resolvieron sin urnas porque ningún otro aspirante consiguió reunir los avales necesarios.

Susana Díaz activó su plan en el verano de 2013, cuando el aún presidente de la Junta, José Antonio Griñán, comunicó que no volvería a presentarse a unas elecciones autonómicas. Díaz se presentó a las primarias para ser candidata del PSOE, Griñán dimitió como presidente y le cedió el puesto para, después, ser elegida por el Parlamento. El congreso de noviembre llegó de modo natural para hacerla también secretaria general.