Espadas recibe el bautizo de Jaén

En el PSOE de Andalucía, hay provincias homogéneas y otras de familias diversas. Jaén es de las primeras, como Granada, donde José Entrena, su secretario provincial, ha logrado forjar una complicada unidad. Jaén es un símbolo, en su día fue la primera que aceptó que Susana Díaz sucediese a José Antonio Griñán en la Presidencia de la Junta y ahora ha sido la que se ha adelantado al solicitar las elecciones primarias. Juan Espadas, futuro contrincante de Susana Díaz, ha visitado este miércoles Jaén. Ha estado con su alcalde, Julio Millán; con el presidente de la Diputación y líder del partido, Francisco Reyes, y asistió a una reunión donde están representados todos los regidores socialistas de la provincia. Allí abogó por un "cambio necesario" en el PSOE.

Espadas ha vuelto a solicitar que las elecciones primarias a candidato a la Junta se adelanten al congreso regional, de modo que se celebren antes del otoño. "Yo defiendo que lo más inteligente sería ganar unos meses en la celebración de esas primarias para poder reforzar el liderazgo del compañero o compañera que obtuviera el respaldo de la militancia y poder centrarnos en el proyecto que presentaremos a los andaluces", indicó el alcalde de Sevilla a los periodistas, a quienes pidió que no dramatizaran un debate que él considera "sano".

Tanto Juan Espadas como Susana Díaz fingen que no están en campaña, pero se desplazan por Andalucía. La ex presidenta, todos los días; Espadas, una vez a la semana. Su cobertura como alcalde de Sevilla es menor. La excusa de la visita a Jaén es que iba a hablar de fondos europeos con representantes municipales. "Lo que defiendo es que podamos ser nosotros desde el PSOE, dueños de nuestro propio tiempo y podamos gestionarlo fundamentalmente para no perder mucho tiempo en decidir quien debe liderar el proyecto", ha dicho Espadas, que ha añadido que adelantar el proceso de primarias permitirá "dar la voz a la militancia" para elegir a la persona que tendrá la responsabilidad de "centrarse" en el proyecto que el PSOE ofrecerá a los andaluces.

Ha subrayado que su primera responsabilidad como alcalde de Sevilla es la institucional y que las cuestiones a nivel orgánico "se irán resolviendo sin ningún tipo de ansiedad, sino en los plazos y con los procesos que estatutariamente están establecidos". Sobre la necesidad de estar preparados en el partido ante un posible adelanto de las elecciones, Espadas ha reconocido que en el PSOE están "muy atentos" al resultado de las elecciones de Madrid y del efecto que podría tener en la correlación de fuerzas que gobiernan ahora mismo en Andalucía.

"Sabemos que el proyecto que los socialistas presentamos pasa por un proceso de primarias, adelantar unos meses el proceso de elección ese liderazgo para concentrarnos en el proyecto y reforzar el liderazgo", ha dicho Espadas, al tiempo que ha incidido en que "darle la voz a la militancia" y afrontar el debate "no debe generar ningún tipo de ansiedad ni de problemas entre los compañeros".

Ha añadido que él está "escuchando" a todos los compañeros para "hacer un proyecto ganador" en Andalucía y ha esgrimido que "aquí lo que no debe haber son proyectos personalistas" sino trabajar para que el PSOE-A pueda recuperar el Gobierno en Andalucía. Por su parte, Francisco Reyes ha defendido que los socialistas jiennenses han entendido que es "el momento de darle ya la voz a la militancia", y de ahí su propuesta de adelantar las primarias en Andalucía para la elección de candidato o candidata como el objetivo de "estar preparados" y poder comenzar a trabajar en el proyecto con el que el PSOE-A concurrirá a las próximas autonómicas