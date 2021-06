Espadas quiere renovar el grupo parlamentario para el próximo pleno

Juan Espadas, candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, espera reunirse con la secretaria general del partido, Susana Díaz, esta misma semana, para, entre otros asuntos, renovar la dirección del grupo parlamentario. Intentará que los cambios se produzcan para el próximo pleno, cuando sería Susana Díaz la que interpelase al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno. Se da por hecho que Díaz no será quien pregunte, y podría ser sustituida por el actual portavoz, José Fiscal, o por la parlamentaria jiennense Ángeles Férriz.

Susana Díaz no ha acudido este martes a la ronda de consultas que el presidente Juanma Moreno ha tenido con los grupos parlamentarios en San Telmo para preparar su próxima entrevista con Pedro Sánchez en Moncloa el próximo jueves. Fue sustituida por José Fiscal. A la salida de la reunión, el todavía portavoz ha dicho: "Ha quedado muy claro que Juan Espadas dirige la estrategia política del PSOE andaluz desde el domingo y no tengo todavía noticias, más allá de que la coordinación con él en los asuntos importantes es completa". Fiscal no se ha querido pronunciar sobre si Díaz debe dejar el cargo ahora.

Espadas quiere cambiar toda la dirección del grupo, pero espera a hablar con Susana Díaz. De momento, la secretaria general no ha vuelto a tener un acto público desde su derrota en las primarias de este domingo. Allí anunció que no volverá a presentarse para este cargo en el congreso regional de diciembre, pero tanto Ferraz como el equipo de Juan Espadas desean que deje este puesto antes.

La Ejecutiva federal ha retrasado el objetivo de crear una gestora en el PSOE de Andalucía. Primero, porque la creación de una gestora es más complicada desde que se reformaron los estatutos, es necesario que la secretaria general dimita o que lo haga el 51% de su dirección. Y segundo, por Ferraz no quiere asumir el liderazgo de una operación que se le puede volver en contra. De este modo, se ha dejado a Juan Espadas la estrategia de que sea él quien alcance los acuerdos con Susana Díaz.

Lo que sí recibirá la secretaria general serán presiones para que deje el cargo. Con un resultado del 38%, lo que indicaron las primarias es que hay un fuerte rechazo en el PSOE de Andalucía a quien es su líder orgánico. La victoria de Espadas fue contundente, del 55%, pero también ha sido llamativo es escaso predicamento que tenía una persona con tan altas responsabilidades y que viene de ser presidenta de la Junta.

Una intervención significativa de las últimas horas ha sido la del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que ha sido uno de los pocos apoyos institucionales que recibió Susana Díaz durante la campaña. Ha abogado por que Juan Espadas asuma el control del partido porque su triunfo ha sido "incontestable". "No tiene sentido estar cuatro meses de desequilibrio", ha contestado Cruz sobre la posibilidad de que Susana Díaz siga como secretaria general del PSOE-A hasta el congreso de diciembre.

"Con independencia de los procesos orgánicos" en el PSOE, ha dicho Gabriel Cruz, Juan Espadas tiene "el liderazgo" tras su triunfo "incontestable" en las pasadas primarias para elegir al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Por ello, ha sostenido que es Espadas quien "tiene que marcar la pauta en el partido en Andalucía".

A preguntas de los periodistas, Cruz ha calificado de "ilusionante" el proyecto de Espadas, el cual cuenta con "solvencia, mesura, capacidad de diálogo e ilusión", entre otras virtudes que ha ensalzado, para "transmitirlas a la sociedad andaluza y conseguir que el PSOE" gane las próximas elecciones autonómicas.

Cuestionado por si cree que la actual secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, debe dimitir tras su derrota en las primarias de este domingo, Cruz ha recordado que la propia Díaz ya ha anunciado que no concurrirá al proceso para la secretaría general andaluza, toda vez que se ha mostrado convencido de que "toda decisión" interna del partido en Andalucía "debe auspiciarse bajo el liderazgo y dirección de Juan Espadas".