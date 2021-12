Espadas prometerá el cargo de senador el día 21, cuando ya habrá dejado la alcaldía

Juan Espadas prometerá su cargo de senador el próximo 21 de diciembre en Madrid. Para entonces, el secretario general del PSOE de Andalucía ya habrá dejado su puesto de alcalde de Sevilla, en un pleno de renuncia que, probablemente, se celebrará el día anterior. De este modo, los socialistas darán por concluido su ciclo de renovación, porque el fin de semana próximo están convocados los últimos congresos provinciales. En Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba, Almería y Huelva se ha producido una renovación, mientras que los secretarios de Jaén y Granada, Francisco Reyes y José Entrena, siguen al frente como recompensa por el apoyo que prestaron a Espadas.

El nuevo líder socialista ha marcado los tiempos de su transición. Muy celoso de su información, apenas ha comentado los detalles con sus más cercanos, pero el último pleno del año en el Senado y la renuncia del escaño de Miguel Ángel Vázquez dejan pocos días en el calendario. Espadas ha optado por una solución económica que, no obstante, abunda en la imagen del Senado como una cámara legislativa que sirve para encontrar un hueco a dirigentes en retirada o para completar un sueldo. Espadas va a coincidir allí con la ex presidenta de la Junta, Susana Díaz. El líder del PSOE-A será senador hasta que se celebren las elecciones autonómicas andaluzas, alrededor del verano de 2022, aunque este cargo es compatible con el de parlamentario autonómico siempre que se renuncie a uno de los sueldos.

El martes próximo, el alcalde de Sevilla ha citado a los portavoces municipales y a su grupo para explicarles cómo se realizará su cese. Antes ya se habrá aprobado el presupuesto municipal, con el apoyo de la izquierda, lo que le permitirá a Espadas argumentar que él consigue lo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no ha podido. También explicará a la prensa el final de su hoja de ruta.

Espadas debe someterse a la comisión evaluadora del Parlamento antes de ser elegido senador por designación autonómica

Ya el miércoles el pleno del Parlamento andaluz debe nombrarle senador por designación autonómica. La votación no tiene problemas, porque hay un consenso entre los partidos para respetarse el nombramiento de senadores y, en cualquier caso, no se puede votar en contra de ellos. Sí abstenerse. No obstante, Espadas debe someterse antes a una comisión evaluadora donde están todos los partidos. Es posible que Vox utilice este formato para interrogar al alcalde o ponerle en un aprieto sobre la relación laboral que su esposa mantuvo con la extinta Faffe. Esta fundación de empleo es objeto de una comisión de investigación en la Cámara, en la que ya compareció su mujer.

Espadas prometerá su cargo de senador el día 21, al inicio de la sesión que debatirá las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. Antes ya habrá dimitido como alcalde, aunque el nuevo regidor hispalense, Antonio Muñoz, será elegido en un pleno diferente que se celebrará, en cualquier caso, antes de final de año.

El concejal de Hábitat Urbano y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha sido el elegido para el relevo. Muñoz tiene la particularidad de que será el primer alcalde de la ciudad hispalense que nunca ha participado en los cultos y procesiones de la Semana Santa. Fue recientemente, con motivo de la llamado misión del Gran Poder a los Tres Barrios, cuando Muñoz representó al alcalde en la basílica y esperó la procesión a su llegada a la barriada de Los Pajaritos. Pero el retraso en el relevo no está relacionado con esta circunstancia, sino con el encaje de las ambiciones legítimas de otros concejales para la sucesión. El delegado de Fiestas Mayores, Antonio Cabrera, tiene el perfil especular al de Muñoz, es una persona bien entendida en el mundo cofrade y conoce el mundo orgánico del PSOE sevillano.

Antonio Muñoz fue concejal de la Rinconada, un pueblo cercano a Sevilla, y ha ocupado diversos cargos relacionados con el turismo, tanto en la Diputación hispalense como en los dos ayuntamientos. También ha sido el director general de Planificación Turística de la Junta. Su fue el segundo en la lista de las elecciones municipales, de modo que la dimisión de Espadas llevaría a que otra concejal, Sonia Gaya, fuese la regidora, aunque esta ex consejera de Educación ha sido una de las leales de Susana Díaz, por lo que nunca ha estado en las quinielas.

Miguel Ángel Vázquez, que fue consejero de Cultura, deja el Senado para hacerle un hueco a Espadas. de momento, Vázquez se incorporará a la sede del PSOE-A, ya que es trabajador en excedencia del partido.