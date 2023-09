Espadas llama a "no polemizar" entre compañeros de partido e insiste en que es el turno de Feijóo

"Son visiones personales y legítimas". Así se ha referido el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, después de la reunión mantenida esta mañana con el presidente de la Junta, respecto a las manifestaciones de socialistas históricos que han rechazado las reivindicaciones de los independentistas para un eventual apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

"Rafael Escuredo también se manifestó y es igualmente respetable", ha insistido Espadas quien también ha querido dejar claro que va a "respetar opiniones ajenas y más si cabe de compañeros de partido". No ha ido más allá y no ha habido manera de conseguir algo fuera de referencias a "analizar a quien se somete a la gobernabilidad de España. Lo demás es prejuzgar y no voy a polemizar con ningún compañero. Hay que respetar los tiempos". Eso sí, ha quedado emplazado para "en el momento en que fracase esa investidura y sea el turno de Pedro Sánchez, entonces sí que explicaré mi opinión".

Espadas ha expuesto al presidente de la Junta su visión sobre la "política territorial, uno de los debates que tenemos encima de la mesa, incluida la financiación autonómica. El PSOE hace diez años fijó su posición y está dispuesto a hablar de ello. La cuestión es si el PP tiene esa posición y espero que en el debate de investidura Feijóo hable de ello, de lo que él denominó el encaje de Cataluña. Tiene la oportunidad de iniciar ese debate". Eso sí, ha querido recordar que "cualquier avance en el modelo territorial no caben desigualdades. Es una línea clarísima. En el PSOE estuvimos y estaremos en ese modelo".

El secretario general del PSOE-A ha finalizado este apartado con la propuesta de llevar al Senado cualquier acuerdo sobre la articulación del Estado.

Sobre el otro gran asunto que ha abordado con el presidente de la Junta, la sequía, Espadas ha recordado que el principal problema es que "el nivel de ejecución de las inversiones en materia de agua apenas llega al 15%. Es un nivel muy bajo que hacen que el principal problema sigue estando en la capacidad de inversión, en la gestión y no en la disponibilidad de recursos".

Para Espadas "Andalucía necesita revisar un plan de adaptación al cambio climático, una estrategia más ambiciosa que la vulnerabilidad, porque Europa va pedir que invirtamos lo que tenemos. Tenemos fondos, más que ninguna otra comunidad de España; Andalucía no es la Cenicienta, porque los presupuestos que gestiona el presidente de la Junta, son europeos. Crespo miente cuando dice que es la Junta la que financia las inversiones para reparar las redes de abastecimiento".

También está la cuestión de la "credibilidad; no se pueden pedir más fondos para agua, mientras se intente sacar una nueva ley de regadíos en Doñana. Le he pedido nuevamente que la retire y en ese momento, nos sentaremos a hablar con el Gobierno central".