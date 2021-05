Espadas asegura que plantearía una moción de confianza si fuera presidente tras la ruptura con Vox

Las primarias del PSOE andaluz toman vuelo y se meten de lleno en la crisis abierta por Vox en el Gobierno andaluz. El candidato y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha asegurado este jueves en una entrevista en la Cope que si fuera presidente plantearía una moción de confianza después de la derrota parlamentaria más importante de la legislatura para el Ejecutivo de Juanma Moreno.

Con esta sugerencia, Espadas ejerce labores de oposición cuando faltan casi dos semanas para las elecciones internas socialistas. El regidor hispalense ha asegurado que "en estas circunstancias de debilidad" lo óptimo sería plantear esa maniobra parlamentaria para comprobar el estado de salud de un gobierno. Como ha recordado la periodista Lourdes Lucio, esta misma propuesta salió de Javier Arenas hace ya 25 años, en la etapa de la pinza.

Resulta llamativa esta coincidencia cuando la derrota del Gobierno ayer en el Parlamento recordó precisamente a ese bienio en el que PP e IU se pusieron de acuerdo para presionar a un debilitado PSOE de Manuel Chaves. Ayer Juanma Moreno vio cómo su ley estrella era devuelta a San Telmo gracias a la abstención de Vox y la negativa de la izquierda, algo que no ocurría, precisamente, desde el debate de presupuestos de 1995, en el punto álgido de esa pinza.

El golpe de efecto de Espadas no deja de ser un brindis al sol, pues no tiene escaño en la Cámara, pero le sirve para adquirir relevancia dentro de su pugna con Susana Díaz en las primarias del PSOE. Tras confirmarse que serán tres los aspirantes a ser candidato a la Junta, el proceso de elecciones internas comienza a embarrarse. A última hora de este miércoles, la candidatura de Juan Espadas denunció que "el PSOE regional" había destruido unos avales a favor del regidor hispalense sin poder consultarlos y cuando había un recurso sin resolver al respecto en la Comisión Federal de Garantías Electorales. Desde el comité organizador de las primarias han restado importancia a este hecho, ya que la comisión regional había desestimado ya el recurso y no había dudas sobre el número de apoyos logrado por los tres candidatos.