Espadas trata de manejar los tiempos a falta de "unos días" para la salida de Susana Díaz

El PSOE andaluz sigue enfrascado en una "transición pactada" sin que quede del todo claro qué significa eso. El candidato electo en las primarias del 13 de junio, Juan Espadas, ha escenificado hoy el primer paso de ese cambio presidiendo la reunión del grupo parlamentario socialista. El alcalde de Sevilla ha dado así el primer paso en un proceso que debe terminar con la salida de la todavía secretaria general del partido, Susana Díaz, que no ha estado presente en la Cámara este miércoles ni se espera que lo esté durante todo el Pleno.

Para que acabe de definirse esa sucesión faltan todavía "unos días", pero es cierto que ese periodo difuso de "unos días" comenzó en el mismo momento en el que Díaz anunció que daría un paso al lado, justo tras reconocer su derrota en las elecciones internas. Las posibilidades de la ex presidenta de la Junta sí parecen claras y se da por hecha su salida hacia el Senado por designación autonómica. Pero faltan detalles por concretar y es por eso para lo que todavía se necesitan "unos días".

El final de esta bicefalia momentánea -que Juan Espadas ha negado hoy en el Parlamento- es inexorable, pero las presiones que la dirección federal del PSOE han crecido en los últimos días. El adelanto del Comité Federal al 3 de julio es una de esas formas de presión que el regidor hispalense ha rechazado en su comparecencia de este miércoles. "Ese tipo de avisos no los entiendo", ha dicho el ahora candidato socialista a las próximas elecciones autonómicas, que ha intentado manejar los tiempos desde el inicio del proceso y este miércoles ha vuelto a insistir en esta idea.

"Esto va de generar espacios de confianza mutua", ha dicho Espadas en la Cámara. Desde un lado y otro se viene insistiendo en que las conversaciones entre Díaz y Espadas son fluidas desde que comenzaron. El regidor hispalense lo ha reiterado hoy, pero, al mismo tiempo, ha asegurado que las noticias sobre el futuro de la ex presidenta de la Junta deberá darlas ella. Sí ha reconocido que es necesario que los socialistas sean "ágiles en el proceso" de transición para que lo ahora de facto sea de iure. Se refiere así a Espadas a que el liderazgo político que ostenta desde la noche de las primarias tenga traducción en los órganos de gobierno del PSOE andaluz.

Este proceso tiene ahora, al menos que se sepa, dos caminos. Uno pasa por la dimisión de Susana Díaz y la constitución de una gestora hasta el congreso regional, que no será antes de noviembre. "Esto no es ningún drama", apuntan desde el equipo de Espadas. La otra posibilidad, más allá de lecturas algo extravagantes de los estatutos del PSOE, es el adelanto del cónclave para poner en marcha unas primarias a las que, en teoría, sólo se presentará el alcalde de Sevilla tras su éxito en las elecciones internas del 13 de junio. Esto es con lo que amenazan desde Ferraz si ese periodo de "unos días" se alarga y no se activa la salida de Susana Díaz de la Secretaría General del PSOE andaluz.

Hay que recordar que el mismo 13 de junio Díaz anunció que no tenía intención de presentarse al cónclave regional, pero tampoco veía necesario dimitir de forma inmediata. Diez días después el desalojo de la ex presidenta de San Vicente parece claro y hay varias teorías para explicar por qué no se concreta. Una de ellas tiene que ver con la integración de las personas afines a la líder socialista en el nuevo equilibrio de poderes del partido. La otra está directamente relacionada con la fórmula elegida para la despedida de Díaz. Entre las opciones planteadas está la celebración de un Comité Director, el órgano más relevante entre congresos en el PSOE andaluz.

Mientras tanto, la nueva mayoría del PSOE comienza a hacerse con los instrumentos del partido, con el grupo parlamentario como máximo exponente. La flamante portavoz, Ángeles Férriz, se ha estrenado en la reunión de este miércoles tras su nombramiento en la Ejecutiva del lunes. La han acompañado la secretaria general del grupo, Soledad Pérez, y los tres portavoces adjuntos, María Márquez, Araceli Maese y Gerardo Sánchez. Después del encuentro con todos los diputados, la nueva dirección se ha reunido con los miembros de la dirección saliente, encabezada por José Fiscal.