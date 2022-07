Espadas defiende la "honorabilidad" de los condenados y señala la "indefensión" al publicar el Supremo solo el fallo

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha defendido la "honorabilidad" de lguroos condenados por el caso de los ERE y se ha preguntado "si no es indefensión" que solo se haya conocido el fallo y no los argumentos de la sentencia.

En rueda de prensa después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Espadas ha mostrado su respeto por un fallo que los socialistas acatan pero ha sostenido que la sentencia "se debía haber producido por unanimidad".

Espadas recordó que el procedimiento de los ERE pretendía evitó que más de 6.000 personas fueran al paro directamente. "Ha quedado demostrado que el PSOE no se financió de manera ilegal", añadió. "Hay que volver a recordar que la sentencia de la Audiencia recurrida en ningún caso afirmó que los presidentes Chaves y Griñán o los miembros del gobierno andaluz procesados se han llevado dinero", aseguró.

"Mas allá del fallo nos ratificamos en la honorabilidad de estas personas, que han dedicado su vida al servicio público y en cuyos mandatos se ha producido buena parte del progreso de Andalucía", ha dicho en referencia a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En cualquier caso, acata la decisión judicial y advierte que dos de los cinco magistrados que componen el tribunal que ha visto la causa en el Supremo no comparten el fallo. Resalta la nota, la imposibilidad de valorar el contenido de la sentencia puesto "que no se conoce" y añade que "lo que sí sabemos hoy es que el fallo muestra una sala dividida, con unas magistradas que van a emitir un voto particular. Esto demuestra la controversia jurídica del asunto". Un fallo que, desde el PSOE consideran "que deberia haber sido unánime".

Explica, además que el gobierno de Moreno Bonilla "ha continuado abonando las ayudas a estos trabajadores durante toda la legislatura anterior, con partidas incluidas en los presupuestos de la Junta aprobados con los votos de los partidos de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox)".