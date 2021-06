Juan Espadas se 'estrena' en el Parlamento de Andalucía

Después de la puesta de largo del pasado domingo, con el apoyo de la dirección federal socialista, Juan Espadas se estrena este miércoles en el Parlamento andaluz como nuevo jefe del PSOE, aunque, de momento, lo es solo de facto, es decir, no es oficial.

El alcalde de Sevilla dirigirá –sin ser miembro– la reunión que celebra el grupo parlamentario socialista antes de cada Pleno cuando sólo han pasado diez días desde que se impuso a Susana Díaz en las primarias para elegir al candidato de su partido a las próximas elecciones autonómicas.

La duda de Susana Díaz

La principal duda sobre este acto es precisamente la presencia o no de Díaz, aunque hay quien da por hecho que la ex presidenta de la Junta no volverá a la Cámara regional. Desde su entorno recuerdan que, como dijo en la noche de las elecciones internas, la todavía secretaria general del PSOE andaluz “ha dado un paso al lado” y no tiene pensado influir en la transición.

Estas mismas fuentes, al igual que las cercanas a Juan Espadas, aseguran que el traspaso de poderes está siendo óptimo, pero las presiones para que Díaz deje definitivamente el liderazgo del partido no cesan y, de momento, la ex presidenta guarda silencio. En el equipo regidor hispalense esperan que sea la ex presidenta de la Junta quien, próximamente, haga público cómo se producirá su salida del grupo parlamentario así como cuál será su futuro. Esto no lo confirman en el entorno de Díaz.

Control del grupo parlamentario socialista

Mientras la situación se desbloquea, Espadas dará un paso adelante en la toma de control del partido en un grupo parlamentario que, sobre el papel, sigue siendo afín a Díaz. El dirigente socialista acudirá a la consagración de la nueva dirección del equipo socialista en la Cámara autonómica, ya que será Ángeles Férriz quien dirija la reunión de hoy como portavoz y apoyada por la secretaria general del grupo, Soledad Pérez, y los tres portavoces adjuntos, María Márquez, Araceli Maese y Gerardo Sánchez. La mayor parte de los diputados, afirman fuentes del equipo de Espadas, se ha puesto ya a disposición de la nueva dirección, que lleva días inmersa en la preparación de su primer pleno en el cargo.

El jueves Juan Espadas volverá al Parlamento para verse con Juanma Moreno en la reunión que el socialista le solicitó al presidente de la Junta para hablar de fondos europeos.