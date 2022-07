Espadas plantea un cambio de estrategia para recuperar el voto de centro

En las elecciones del pasado 19 de junio, un 15,7% de los votantes que en 2018 habían apoyado al PSOE en los comicios autonómicos se pasaron al PP. Este dato, procedente del estudio poselectoral del CIS, que también muestra que los andaluces se declaran de centro escorado a la izquierda, es una de las pruebas del problema que tiene el PSOE andaluz, la pérdida de confianza no solo de parte de sus votantes, sino también del centro político. A él se refirió ha referido hoy el secretario general de los socialistas, Juan Espadas, en un comité director celebrado en Alcalá de Guadaíra, en el que ha instado a sus compañeros a buscar una “nueva orientación estratégica” que permita a los socialistas ensanchar la base social a la que se dirigen.

Espadas ha convocado este comité para hacer un análisis de lo ocurrido en las elecciones y porque “es la obligación de un partido serio, riguroso”. Y ante sus integrantes ha destacado esa necesidad de ampliar el espectro social al que se dirige el PSOE, porque “solo se gobierna cuando se conquista no solo tu espacio ideológico, sino un enorme espacio de centro político que es lo que garantiza la mayoría absoluta”. Un proyecto “socialdemócrata, no radical”. “Una de las lecciones que tenemos que aprender es que tenemos que dirigirnos al conjunto de la sociedad, no solo a una parte”, ha asegurado. Como hizo el candidato del PP, Juanma Moreno, que llegó incluso a pedir el voto directamente a los electores socialistas para evitar a Vox.

El socialista ha remarcado también que el problema que atraviesa el PSOE “es profundo y no es de unos meses”. Tras 37 años de Gobierno, ha reflexionado el candidato, el apoyo masivo de los andaluces "te hace pensar que Andalucía se parecía tanto al PSOE porque era el partido que más se parecía a realidad sociológica de esta tierra". Y esto fue una realidad "durante mucho tiempo" y así fue "hasta la durísima crisis de 2008 y las consecuencias de la misma".

Desde entonces, el PSOE ha perdido respaldo electoral hasta el resultado del 19-J, el peor de su historia con solo 30 diputados de 109 del Parlamento andaluz, que "nos tiene que llevar a una reflexión y parada técnica para revisar el vehículo en profundidad. Y para revisar el conjunto de propuestas, la transmisión de las mismas, qué planteamientos hacemos y cómo se ve al PSOE".

Espadas seguirá al frente de ese trabajo. El secretario general asegura que si no llevara solo seis meses intentando "revertir una situación muy difícil" no tendría inconveniente en reconocer que los resultados electorales lo obligan a dimitir. Pero dio el paso al frente porque creí que el partido necesitaba un cambio y ese cambio no se construye en seis meses", ha asegurado entre aplausos.