Espadas se pone a disposición de Griñán ante la "situación injusta" de su entrada en prisión

El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, se puso a disposición del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tras conocerse la petición del mismo a la Audiencia de Sevilla para que se amplíe en tres meses el plazo de su ingreso en prisión. Además, ante la posibilidad de acompañarle en su ingreso en prisión, tal y como se ha sugerido por algunos miembros de su partido, Espadas ha hecho un llamamiento a "no frivolizar" la situación "difícil" e "injusta" que vive Griñán y se ha puesto "a su entera disposición, así como de sus familiares para hacer lo que sea mejor para ellos".

Espadas ha señalado lo "lógico de una postura que una persona que vive tales circunstancias, agote todos los recursos que estén a su disposición para poder dar tiempo a que se pronuncie el Supremo sobre el fondo de la cuestión, que es el recurso de nulidad" presentado por los condenados en la denominada 'pieza política' del casod e los ERE, algo que a su entender "sería determinante para decidir si su entrada en prisión debe ser efectiva o no". Según el dirigente del PSOE andaluz, "entiendo que se presente este recurso, o cualquier otro que agote todas las vías legales a las que tienen derecho".

Sobre la posibilidad de acompañar a Griñán en su ingreso en prisión, Espadas quiso dejar claro que "sobre este cuestión y otras que se van a producir a lo largo de los próximos días, voy a respetar lo que planteen las personas que están en esa situación, un trance muy difícil en sus vidas, así como de sus familiares", en especial en un caso como éste que ha definido como "injusto dada su trayectoria profesional", por lo que ha reiterado que "esteré a su entera disposición".

El secretario general de los socialistas andaluces también ha querido poner de manifiesto que el expresidente de la Junta de Andalucía, "cuenta con nuestro apoyo, con nuestro cariño y con nuestro ánimo también una situación tan delicada y tan difícil como la que atraviesan; lo saben perfectamente cada uno de ellos y, por tanto, nos van a tener para esa ayuda y ese apoyo moral que necesita en estos momentos cualquier persona".

También ha aprovechado la oportunidad para reclamar "que no se utilice una vez más, como llevamos tantos años haciendo, para seguir también machacando la imagen y el corazón de quienes le rodean y de ellos mismos. No quiero seguir enredado en la misma cuestión de su voy a acompañarle (en su entrada en prisión) porque eso es lo que busca hace muchos años la derecha, que es una foto. Esta es la cuestión, y ya he dicho que son las personas que están en esa situación las que deben ser protagonistas de la decisión que tomen".