Espadas constituye un comité de expertos sobre cómo reformar la administración local

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha presidido en el Parlamento andaluz la constitución del Comité de Expertos que anunció este mismo mes de enero sobre cómo abordar una reforma de la administración local y financiación incondicionada de los ayuntamientos. Según ha explicado el dirigente socialista, los expertos que forman parte de esta comisión lo son en materia de Derecho Administrativo, de Administración local, y con ellos quiere "continuar trabajando" en una cuestión que desde el PSOE-A quieren que sea "protagonista" en el nuevo periodo de sesiones del Parlamento andaluz.

Espadas ha destacado que, esta misma semana, en la reunión del Consejo de Concertación Local que convocó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el también líder del PP-A "aceptaba el planteamiento que ya le hice personalmente, y al Gobierno andaluz, de revisar las relaciones entre los ayuntamientos y la Junta, y el ejercicio de algunas de las competencias que más afectan a los vecinos de los municipios andaluces, que son generalmente competencias autonómicas", pero que "en muchos casos se ejercen por parte de los ayuntamientos, y sobre las que hay dudas razonables sobre los recursos que se están destinando y el servicio que se está prestando a los ciudadanos".

"Creo que, ahora que vamos a abrir unos meses de debate frente a unas elecciones municipales, es bueno que, también en sede parlamentaria, el Gobierno andaluz y la oposición hablemos de cómo mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía", ha argumentado Espadas. El dirigente socialista se ha referido, en concreto, al servicio de ayuda a domicilio, a la enseñanza, las zonas de transformación social, a la vivienda y a las políticas contra la violencia de género.

Sobre el servicio de ayuda a domicilio y de Dependencia, Espadas ha subrayado que los ayuntamientos juegan "un papel esencial en todo el proceso que determina" el mismo, si bien lo prestan "en un engranaje competencia de la Junta sin los recursos suficientes", lo que "genera retrasos y listas de espera importantes en la dependencia", además de "muchos problemas en el propio trabajo que desarrollan las trabajadoras de ayuda a domicilio", según ha advertido.

Competencias sobre colegios

Por otro lado, ha explicado que quiere "revisar" la relación entre ayuntamientos y la Junta "en relación con los centros educativos públicos", teniendo en cuenta que los consistorios "tienen competencia en materia de conservación y mantenimiento de los centros educativos, pero llevan a cabo también inversiones en esos centros cuando ven que la administración competente, que es la Junta, no las desarrolla" pese a ser necesarias, según ha apostillado.

Al hilo, ha lamentado que, durante la pandemia de Covid-19, los ayuntamientos tuvieran que "soportar que se identifique como conservación, mantenimiento o limpieza lo que era una actividad extraordinaria que requería de unos recursos económicos extraordinarios" para los que la Junta no les dio "ni un euro", según ha criticado Espadas, que ha aseverado que "no debemos permitir que siga ocurriendo" eso, cuando, además, los ayuntamientos también asumen "inversiones, obras de mejoras en centros que son competencia de la Junta, pero que son urgentes" y la Administración regional "no las acomete".

En tercer lugar, Espadas ha aludido a lo que sucede en las conocidas como "zonas de transformación social" o "barrios más pobres", donde "las competencias municipales generalmente se ven desbordadas por competencias autonómicas, e incluso a veces por competencias estatales que son fundamentales para la transformación social que realmente se persigue por parte de un ayuntamiento en esos barrios". "Estamos hablando de vivienda, de políticas ligadas al empleo, a la formación y a otras cuestiones de carácter social", según ha aclarado Espadas, quien ha defendido acometer "una modificación de las competencias y los recursos de régimen local para que sean los ayuntamientos los que dispongan de esos recursos y los puedan gestionar de una manera autónoma y mucho más eficaz".

Política de vivienda

De otro lado, Espadas se ha mostrado partidario de "avanzar también en competencias en materia de vivienda, que ejercen en muchos casos los ayuntamientos" de manera "impropia", al ser "autonómicas", y al respecto ha apostado por "hablar con la Junta y plantear de manera seria con qué recursos vamos a contar para los próximos cinco y diez años, y cómo gestionarlo desde el ámbito urbanístico y de vivienda municipal".

Asimismo, el líder del PSOE-A ha aludido a "los temas ligados a igualdad y política de lucha contra la violencia de género", respecto de lo cual ha sostenido que los ayuntamientos necesitan que la Junta "delegue más recursos de las políticas sobre las que tiene competencia en la actividad y en los centros y puntos de información y apoyo a la mujer que en cada uno de los pueblos y ciudades de Andalucía existen".

"Ahora mismo, con una competencia autonómica muy centralizada, los recursos que llegan son escasos, y es el compromiso personal de cada uno de los ayuntamientos lo que está posibilitando que haya una red de apoyo a las mujeres en Andalucía mucho más solvente", pero "que las competencias estén en la Junta" lleva a que "muchas veces tengamos dificultades los ayuntamientos para que los interventores aprueben, autoricen presupuestos y programas de apoyo a la mujer y en materia de violencia de género, porque son competencia autonómica", según ha avisado.

Al respecto, ha considerado que "sería más lógico revisar las normas para que esos recursos fuera transferidos de manera estable, permanente y permitieran, además, que los equipos de orientación, de apoyo a las mujeres fundamentalmente, o en las políticas de igualdad contra la violencia de género, se gestionaran de manera autónoma ya por parte de los ayuntamientos tras un previo acuerdo global con la Junta".