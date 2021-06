Espadas consigue que Susana Díaz se vaya, sin que la echen

Juan Espadas ha logrado cuadrar el círculo de la transición de poderes en el PSOE de Andalucía. Si el nivel de entendimiento entre él y Susana Díaz es el mismo que hasta ahora, Espadas habrá firmado uno de los relevos más tranquilos de la organización. Si no fuese así, el propio Espadas ha contestado que el partido tiene otros mecanismos de intervención. "Si hubiera habido obstaculización [por parte de Susana Díaz], yo mismo habría pedido la creación de una gestora o la dimisión", ha indicado el aún alcalde de Sevilla.

Espadas es un hombre de consensos, lo ha sido en el Ayuntamiento de Sevilla, donde ha pactado con Podemos y, después, con Ciudadanos, y lo va a ser en el PSOE, donde intenta consolidar un liderazgo de facto sin que Susana Díaz le genere una crisis. Con la solución pactada entre ambos, la dirección federal Ferraz también sale contenta, pues el comité federal que se celebra el próximo sábado ya tendrá por escrito que la federación andaluza inicia el proceso para elegir a un nuevo secretario general. Será Juan Espadas.

La solución permite unificar al partido tras el proceso de primarias, porque los derrotados pueden transitar hacia una nueva mayoría. No obstante, es una paz pactada que dependerá de las prisas de los vencedores y de lo cómoda que se encuentre Susana Díaz. La sevillana es secretaria general desde 2013.

El acuerdo al que han llegado se ha basado en dos líneas rojas que no se debían cruzar: Susana Díaz no dimitirá como líder del partido hasta que llegue el congreso regional, ordinario, del mes de noviembre o diciembre y, por tanto, no habrá una gestora. A cambio, el PSOE elegirá a Juan Espadas como secretario general en un proceso que se puede cerrar el 23 de julio. Desde verano a diciembre, Espadas convivirá con la Ejecutiva de Susana Díaz, aunque podrá introducir cambios. Díaz, que también es ex presidenta de la Junta, se marchará sin que, formalmente, nadie le haya echado. Esto es muy importante para ella, aunque fue el resultado de las elecciones primarias las que le han indicado que debe marcharse. Espadas fue elegido candidato a la Junta con una diferencia de 17 puntos sobre ella.

La hoja de ruta es la siguiente. El comité director del PSOE-A del 13 de julio convoca elecciones internas para elegir a un nuevo secretario general. Esto en sí es una anomalía, por cuanto el congreso regional no se adelanta, sino que seguirá siendo después del federal de octubre. Lo habitual es elegir al secretario general en unas primarias y, en cuanto hay un hueco óptimo en el calendario, refrendarlo en un congreso. Si el único candidato es Espadas, sería proclamado el 23 de julio. Si hubiese más aspirante, deberían someterse a una votación el 5 de septiembre.

Entre esas fechas y el congreso regional, Espadas será el secretario general proclamado, pero Susana Díaz sería de facto la líder y la Ejecutiva seguiría siendo la misma. Díaz consigue que no se despida de la militancia hasta el congreso ordinario, donde rendirá cuentas de su mandato y dará el relevo a Espadas.

Los dos implicados han llegado a este acuerdo después de haber celebrado varias reuniones. Ha sido un pacto conseguido entre ellos dos. "Aquí sólo hay una actriz y un actor, no hay director ni productor", ha indicado Espadas.

Susana Díaz ha anunciado que sí irá al próximo pleno del Parlamento andaluz, aunque todo indica que la ex presidenta será elegida senadora por designación autonómica. Será, entonces, cuando deje su acta como parlamentaria. ¿Por qué esperar a ese trámite? Espadas tiene que conseguir un acuerdo para que uno de los senadores actuales deje la Cámara y ceda ese hueco a Díaz. Con estos trámites, la ex presidenta consigue margen para la negociación. Uno de los senadores que puede salir es el gaditano Fernando López Gil, que es de los pocos que le apoyó en la provincia de Cádiz.

Si Díaz es elegida senadora por el Parlamento mientras sea miembro de la Cámara, no tendrá que presentarse ante una comisión evaluadora formada por todos los partidos. De este modo es posible que el PSOE lleve su elección antes de que dimita como parlamentaria.