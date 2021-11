Espadas se coloca en "modo campaña" aunque aprobará algunas leyes del PP

Juan Espadas ha reunido este lunes a la Ejecutiva del PSOE salida del congreso de Torremolinos, una abultada dirección de hasta 50 personas, con menos mujeres que hombres, y cuya primera gran prueba serán las próximas elecciones autonómicas. Aunque el secretario general socialista sostiene que aún queda tiempo para negociar el Presupuesto de la Junta de 2022, su partido prepara la enmienda de devolución, que se votará el próximo día 24 de noviembre. "Estamos en modo campaña ya, preparados para lo que pueda pasar", sostuvo Espadas que, no obstante, seguirá negociando con el PP sobre nuevas leyes, como la del Suelo, y otras iniciativas legislativas.

El PSOE de Andalucía lleva sin dirección desde el inicio del verano. Juan Espadas fue elegido secretario general, pero la Ejecutiva ha debido esperar hasta este fin de semana. Los cincuenta miembros que la componen dan cuenta de los equilibrios que ha tenido que componer el nuevo líder, aunque la formulación del organigrama es de las más sencillas.

Hay una vicesecretaria general, la jiennense Ángeles Férriz, que asume la parte política y social, con funciones muy bien definidas para un cargo que en otras ejecutivas es, simplemente, de apoyo al secretario general. Y hay un secretario de Organización, el granadino Noel López, con competencias sobre la acción electoral y los asuntos internos del PSOE. Y, a todo ello, aunque en puestos de distintos niveles, un grupo de personas que Espadas trae del Ayuntamiento de Sevilla, donde seguirá siendo alcalde sólo durante este mes. Son Adela Castaño, Gaspar Llanes, Pilar Navarro y Rafael Márquez, personas de la confianza de Espadas en distintos ámbitos, pero que provienen del Ayuntamiento hispalense.

Espadas ha explicado que, aunque el PSOE no apoye este Presupuesto, no bloqueará la acción del Gobierno de Juanma Moreno. "Nosotros no haremos como el PP en 1994", indicó al referirse a la llamada legislatura de la pinza, cuando PP e IU bloquearon todas las iniciativas del Gobierno de Manuel Chaves, hasta el punto de que éste debió adelantar las elecciones a mitad del mandato. El PSOE seguirá negociando, por ejemplo, la nueva ley del Suelo y cada una de las iniciativas que vayan llegando a la Cámara. No hay una ruptura total, por tanto.

El argumento del PSOE es que el PP no ha modificado en nada su Presupuesto inicial

En esto tiene mucho que ver que Espadas, como Juanma Moreno, no desean aparecer ante la opinión pública como causante del adelanto electoral. "Yo no estoy en cálculos electorales, quien sí está es Moreno Bonilla", indicó el socialista. La razón de los socialistas para oponerse a las cuentas de 2022 es que el proyecto de Presupuestos no ha cambiado en nada desde que Espadas y Moreno se pusieron de acuerdo para, al menos, negociar. Ésa es la razón formal. El diálogo, más que la negociación, ha consistido en que el PP y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, han tratado de convencer al PSOE de que su proyecto inicial ya contienen las razones de los socialistas.

De este modo, lo probable es que Juanma Moreno convoque elecciones para principios del próximo año, una vez que Vox confirme su rechazo a las cuentas. Basta que Vox se abstengan y que PSOE y la izquierda voten a favor de la devolución para que el proyecto sea rechazado. No obstante, en el PP aún confían en una rectificación por parte del partido de Santiago Abascal, que le ha aprobado tres presupuestos en esta legislatura.

Por tanto, las elecciones autonómicas van a ser la primera prueba de fuego de la nueva Ejecutiva de Espadas, que es una dirección muy renovada con un peso importante de las provincias de Granada y de Jaén.

Espadas consiguió aplacar algunas batallas provinciales en el congreso de Torremolinos, pero no todas. Sí hubo un acuerdo en Cádiz, que a priori era el territorio más complicado. Finalmente, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, liderará una lista de consenso. En Almería, el actual secretario, José Luis Sánchez Teruel, ha decidido echarse al lado este mismo lunes para favorecer una lista de integración en torno al alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo.

Eso no significa que no haya elecciones primarias para resolver los congresos provinciales, pero estos movimientos favorecen que haya un claro ganador a priori. Donde no hay acuerdo es en Huelva, donde se enfrentará el alcalde de la capital contra la presidenta de la Diputación. Gabriel Cruz y Maru Limón se enfrentarán en las urnas, aunque Espadas apoye a esta última.

Las direcciones provinciales del PSOE andaluz estarán elegidas antes de que finalice diciembre, con lo que el partido vivirá un período de clama en este primer tramo del mandato de Espadas. El proceso de conformación de una nueva mayoría no ha acabado, y todavía quedan muchas tensiones provinciales aunque se hayan resuelto para esta primera cita.