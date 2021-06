Espadas reclama su autonomía de Ferraz para alcanzar un acuerdo con Susana Díaz

El PSOE de Andalucía ha entrado en ese campo de malos entendidos, confusiones, dimes y diretes que se llama bicefalia. Tanto que Juan Espadas realizó unas declaraciones en la sala de prensa del Parlamento que han sido acompañadas de una nota que las reproduce para evitar equívocos. Lo que Espadas, candidato socialista a la Junta, ha explicado este jueves, 11 días después de las primarias, es que él ha pedido a Susana Díaz que no dimita como secretaria general para evitar que la dirección federal cree una gestora que dirija el partido hasta diciembre.

Espadas ha iniciado unas conversaciones con Susana Díaz, aún secretaria general, para que sea él quien asuma el liderazgo del partido. El destino probable de la ex presidenta es el Senado, ya ha dejado de ser quien formule a Juanma Moreno las preguntas en la sesión de control y no asistirá a los plenos, pero la transición es, por lo escuchado, un asunto de ella y de Espadas. "No hay ningún tipo de empecinamiento sino un dialogo fluido para que esto salga bien", ha indicado Espadas.

El candidato ha tenido un primer gesto de rebeldía frente a la injerencia de Ferraz en el PSOE de Andalucía. Ante la posibilidad de que el comité federal del 3 de julio adelante las primarias -unas nuevas elecciones, pero éstas para la secretaría general- para forzar la salida de Susana Díaz, Juan Espadas ha subrayado que no admite injerencias de nadie en las conversaciones. "He sido yo -ha asegurado- quien ha pedido a la secretaria general que no dimita para evitar que se cree una gestora". Espadas ha repetido en dos ocasiones que fue él quien solicitó que no dimitiese.

El sector susanista aplaude, sus parlamentarios venían respondiendo a los periodistas que Díaz no se iba porque nadie se lo había solicitado, y Espadas lo confirma ahora, aunque están en una transición que concluirá en diciembre, cuando la ex presidenta deje de ser secretaria general. O no, que esto de la bicefalia tiene sus recovecos. Una de los parlamentarios que apoya a Espadas lo explicó así: "Es un proceso y, por tanto, es dinámico".

Espadas es de facto el líder del PSOE andaluz, ha cambiado la dirección del grupo parlamentario, marca la política de los diputados y se reúne con el presidente de la Junta en nombre de los socialistas. Sin embargo, la secretaria general sigue siendo Díaz. Lo que ella anunció el domingo de las primarias es que no se presentaría para seguir en ese cargo en diciembre, cuando se celebrará el congreso regional. Lo hará Espadas, y saldrá elegido con casi toda probabilidad.

Pero los ganadores de las primarias y el propio Espadas desean que Díaz se retire, que anuncie que deja de ser la presidenta del grupo parlamentario y que marche al Senado. Y, para ello, es para lo que el también alcalde de Sevilla inició lo que llama conversaciones con la ex presidenta, un término que remite más a un diálogo entre Estados que entre compañeros.

Ante las reticencias de Susana Díaz, el comité federal del PSOE se ha adelantado al 3 de julio y desde Ferraz se ha amenazado con convocar primarias en Andalucía, para elegir al secretario general, si la ex presidenta no dimite antes. Lo cierto es que eso sería, al menos en apariencia, ilegal, porque los estatutos socialistas no dan cabida a celebrar unas primarias para un congreso regional seis meses antes y con otro federal de por medio. Se puede hacer, pero si se convocase un congreso regional extraordinario.

En su nota, se lee: "Espadas asegura que, desde el primer día, la secretaria general ha estado a disposición del candidato para todo lo que fuera necesario y en ningún caso se ha producido discrepancia o bloqueo alguno por su parte. Al mismo tiempo el candidato socialista subraya que tampoco ha habido presión alguna por parte de la estructura federal del partido en esta situación". Pues eso, ni dime ni direte.